Медики назвали пять самых полезных для сердца и мозга продуктов 4 1.05.2021, 10:42

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Специалисты из Гарвардской медицинской школы рекомендуют добавить их в рацион.

Команда ученых из Гарвардской медицинской школы советуют употреблять пять продуктов, которые не только сохраняют здоровье сердца, но и улучшают работу мозга. Они рекомендуют сочетание фруктов, овощей, злаков и бобовых, пишет u-news.com.ua.

Зеленые овощи

Шпинат, брокколи и капуста важны для мозга, поскольку они богаты витамином К, лютеином, фолиевой кислотой и бета-каротином.

Жирная рыба или авокадо

Жирная рыба – сардина, сельдь и сом – богата омега-3 жирными кислотами и полезными ненасыщенными жирами, которые помогают снизить концентрацию бета-амилоида. Эксперты поясняют, что бета-амилоид – это белок, приводящий к накоплению связанных с болезнью Альцгеймера веществ. Те, кто не ест и рыбу, могут заменить ее авокадо.

Ягоды

Флавоноиды придают ягодам насыщенный цвет, а также улучшают память. Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что у женщин, которые ели клубнику и чернику несколько раз в неделю, риск проблем с памятью был ниже.

Кофе

Люди, которые ежедневно потребляют кофеин, более внимательные и сосредоточенные. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Nutrition.

Грецкие орехи

Орехи являются отличным источником белка и содержат много полезных жиров. Исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, показало, что испытуемые, которые ели грецкие орехи, часто лучше ориентировались, были более творческими и мотивированными. Грецкие орехи также богаты альфа-линоленовой кислотой, типом омега-3 жирных кислот, который снижает высокое артериальное давление и защищает артерии.

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