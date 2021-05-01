Политолог: Лукашенко не доверят ни Головченко, ни кому-либо из окружения 6 1.05.2021, 10:51

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ФОто: ТАСС

Диктатор боится за свое будущее.

Лукашенко боится оставлять следующему президенту такие широкие полномочия, как у него, заявил «БП» политолог Валерий Карбалевич.

– Лукашенко действительно поверил в мифический «заговор» и в то, что он не сможет выполнять свои функции, поэтому нужен такой чрезвычайны орган как Совет безопасности.

– Но премьер-министр Головченко, к которому согласно Конституции должны перейти полномочия, выглядит преданным ему человеком – неужели Лукашенко не доверяет ему?

– Видимо, не доверяет. И видимо, никому не доверяет. Поэтому считает, что должен быть «коллективный президент».

Здесь можно вспомнить, что еще несколько лет назад, когда Лукашенко впервые заговорил о «новой Конституции», он так объяснял смысл изменений: нельзя одному человеку доверять такие огромные полномочия, которые есть сегодня у него.

Тут прослеживается та же логика: нельзя доверять одному человеку, премьер-министру, огромные полномочия.

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