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Жители Борисовского района предупредили «лесную ОПГ»

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  • 1.05.2021, 11:02
  • 2,626
Жители Борисовского района предупредили «лесную ОПГ»

Всем, кто незаконно наживается на природных богатствах Беларуси, придется ответить.

Жители Борисовского района вышли на акцию и предупредили:

«Неуважаемые участники лесной ОПГ. Мы следим и дотошно фиксируем то, как вы уничтожаете экологию и воруете наш лес. Неважно кто вы: водитель лесовоза, бухгалтер, председатель или министр. Сегодня вас прикрывают оккупанты, но в будущем ответить перед законом придется каждому».

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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