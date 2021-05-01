Жители Борисовского района предупредили «лесную ОПГ» 10 1.05.2021, 11:02

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Всем, кто незаконно наживается на природных богатствах Беларуси, придется ответить.

Жители Борисовского района вышли на акцию и предупредили:

«Неуважаемые участники лесной ОПГ. Мы следим и дотошно фиксируем то, как вы уничтожаете экологию и воруете наш лес. Неважно кто вы: водитель лесовоза, бухгалтер, председатель или министр. Сегодня вас прикрывают оккупанты, но в будущем ответить перед законом придется каждому».

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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