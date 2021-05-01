Ученые назвали массу тела, при которой риск COVID-19 максимальный 1.05.2021, 11:13

3,006

Фото: Getty Images

Масштабное исследование охватило почти семь миллионов человек в Великобритании.

Журнал Lancet Diabetes & Endocrinology опубликовал результаты первого крупномасштабного исследования связи между индексом массы тела (ИМТ) и COVID-19. Авторы, изучившие медицинские записи почти семи миллионов британцев, пришли к выводу, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжелого течения заболевания.

Основой для исследования послужила британская общемедицинская база данных QResearch. Авторы просмотрели 6,9 миллиона записей, сделанных с 24 января (момента регистрации первого случая заражения в Великобритании) по 30 апреля 2020 года, и отобрали более 20 тысяч пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19, по которым имелись данные об ИМТ.

Результаты показали, что риск тяжелой формы и смерти от COVID-19 растет у людей с ИМТ выше 23 (хотя это еще нормальный вес). Далее с увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на пять процентов, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на десять. И это не зависит от других отягчающих факторов, включая диабет второго типа.

При этом авторы выявили несколько интересных закономерностей. Во-первых, избыточный вес наиболее существенно влияет на тяжесть COVID-19 у молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет. После 60 лет эта зависимость снижается, а у пожилых старше 80 лет вес вообще мало сказывается на течении болезни.

Авторы построили дифференцированную шкалу возрастания риска госпитализации с тяжелой формой COVID-19 при увеличении ИМТ на единицу для разных возрастных групп: 20-39 лет — девять процентов, 40-59 — восемь процентов, 60-79 — четыре процента, старше 80 — один процент. При этом риск тяжелого течения среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет.

"Наше исследование показывает, что даже очень скромный лишний вес связан с повышенным риском серьезных осложнений COVID-19 и риски резко возрастают по мере увеличения ИМТ", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Кармен Пьернас (Carmen Piernas) из департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде.

По ее словам, такой риск наиболее высок у людей в возрасте до 40 лет, тогда как после 80 лет вес практически не влияет на вероятность развития тяжелой формы COVID-19. "Эти результаты показывают, что политика вакцинации должна отдавать приоритет людям с ожирением, особенно сейчас, когда вакцина распространяется среди более молодых возрастных групп", — добавила ученый.

Второй интересный момент — исследователи обнаружили ухудшение исходов заболевания у людей с пониженным ИМТ (менее 18,5). Поэтому, чтобы подстраховаться от осложнений при COVID-19, авторы призывают избавиться от избыточного веса, но не доводить себя до истощения.

"Мы еще не знаем наверняка, что потеря веса снизит риск тяжелого исхода COVID-19, но это весьма правдоподобно. К тому же это, безусловно, принесет пользу для здоровья: снизит риски развития диабета второго типа, рака и некоторых других заболеваний", — отметил еще один участник исследования, профессор Пол Авеярд (Paul Aveyard).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».