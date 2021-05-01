Вызовы тюркского мира: давление на РФ в регионе будет расти 2 1.05.2021, 11:31

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Кремль уже очень нервничает.

Политика России в отношении государств, находящихся на южном фланге, продолжает оставаться достаточно провальной. Текущие события показывают низкую проработанность операций российских спецслужб на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, и в итоге на поверхность всплывает все больше и больше провалов, пишет автор Telegram-канала «Сито Сократа».

Обострение приграничного противостояния между Кыргызстаном и Таджикистаном, инспирированное со стороны россиян, хотя и породило уже существенное число людских жертв, но так и не дало Москве того, чего она хотела. Помимо подсознательного желания путинистов дестабилизировать Центральную Азию с целью нанесения ударов по Китаю и США, была еще одна весомая геополитическая задача. Россия, выступающая виновницей всех без исключения вооруженных конфликтов и сепаратистских расколов на постсоветском пространстве, особенно в Молдове, Грузии и Украине, ищет пути, как представить себя в качестве миротворца.

В частности, в ноябре 2020 года Кремль попытался в своих интересах вывернуть «осеннюю войну» в Нагорном Карабахе. Данный конфликт был запрограммирован РФ, которая подталкивала армян к военной конфронтации. Но позже, бесцеремонно слив своего армянского сателлита, российские «миротворцы» зашли на территорию спорного региона, ведь тогда Путину казалось, что это даст возможность оказывать давление на Турцию, а также страны ЕС. Указанные «успехи» попахивают большим поражением, особенно на фоне неспособности ГРУ свернуть шею премьеру Николу Пашиняну, который на досрочных выборах 20 июня, вероятно, снова получит мандат на формирование кабинета, учитывая позитивные сигналы из Белого дома.

Действуя по проверенному, но весьма сомнительному в плане отдачи, шаблону, люди Шойгу решили похожую историю провернуть во взрывоопасной Ферганской долине. Локальные стычки между откровенно слабыми армиями Кыргызстана и Таджикистана должны были стать новым поприщем для российского миротворчества.

Говорящая голова Путина Песков успел высказать царское желание быть посредником в «военном конфликте» между республиками. Он подчеркнул готовность использовать механизмы ОДКБ для урегулирования острых межгосударственных проблем. Подспудно ощущается стремление продемонстрировать дееспособность данного недоблока, бесславно умершего в дни второй карабахской. Однако, не без содействия Анкары, в Бишкеке и Душанбе быстро смекнули, что сулит данная инициатива от шурави, и решили самостоятельно все оперативно улаживать. Стороны принимают меры для полной деэскалации конфликта. Во второй половине мая пройдет персональная встреча президентов Жапарова и Рахмона с целью окончательного решения вопросов делимитации и демаркации государственной границы. Такой поворот вызывает тоску и печаль в Кремле, который никак не может отойти от «чешского шпионского скандала». Следует ожидать новых выпадов российских спецслужб против Турции.

В неспокойную ночь с 29 на 30 апреля, когда отмечались новые перестрелки между киргизами и таджиками, в Сирии произошел серьезный инцидент. Неопознанный самолет подверг бомбардировке базу вооруженных сил Турции на окраине Айн-Иссы, что в провинции Ракка. В данном районе турки проводят военные операции против курдских отрядов YPG. Здесь также присутствуют российские патрули, а это указывает на нежелание РФ пойти навстречу Анкаре в урегулировании вопросов с их национальной безопасностью по части курдской террористической угрозы. Авианалет может выступать примером проявления соперничества между россиянами и турками, которое будет и дальше нарастать. Это связано также с запуском в июне 2021 года процесса постройки канала «Стамбул», который был инициирован Эрдоганом. Турецкий мега-проект затронет проблему будущего конвенции Монтре о статусе Черноморских проливов. Если она прекратит действовать, то флоты стран НАТО смогут нарастить свое военное присутствие в Черном море, и в итоге позиции РФ будут критически уязвимы. Россия уже очень нервничает, и дальше давление на нее будет лишь нарастать.

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