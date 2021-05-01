В Риге вместе с государственными флагами Латвии вывесили бело-красный-белый флаг 5 1.05.2021, 11:42

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4 мая Латвия отмечает главный праздник страны – День независимости.

31 год назад, 4 мая 1990 года, была принята «Декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики». По этому поводу в разных городах уже вывешены государственные флаги. В Риге у здания Национальной оперы среди государственных флагов Латвии в знак солидарности с белорусским народом вывешен и бело-красный-белый флаг, сообщает «Радыё Рацыя».

4 мая 1990 года Верховным Советом Латвийской ССР была принята «Декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики». Согласно этому документу, восстанавливалось действие конституции независимой Латвии 1922 года и устанавливался де-факто переходный период до созыва Сейма.

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