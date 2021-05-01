Олег Буткевич: Пусть пасхальная радость укрепит веру в окончательную победу добра 1 1.05.2021, 11:53

фото: catholic.by

Глава Конференции католических епископов Беларуси поздравил православных верующих с Пасхой.

Накануне Пасхи, которую Беларусская Православная Церковь отмечает 2 мая этого года, председатель Конференции католических епископов Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич направляет поздравления и пожелания православным братьям и сестрам с праздником, сообщает catholic.by.

В письме на имя Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина глава беларусского католического епископата пишет:

— Ваше Высокопреосвященство!

От имени Конференции католических епископов и всех верующих Католической церкви Беларуси позвольте мне передать Вам и в Вашем лице всем верным сыновьям и дочерям Белорусской Православной Церкви искренние поздравления с искупительным Праздником Воскресения Христа.

Воскресший Господь, уничтожив своей смертью коварное зло древнего врага и свергнув силу смерти, ведет новый избранный народ, омытый Его Самой Драгоценной Кровью, от всех преступлений, начиная с греха наших предков Адама и Евы. Поэтому все небесное воинство радуется, и люди, возрожденные в таинстве святого крещения, по всей земле поют песни хвалы своему Победоносному Господу.

Пусть эта пасхальная радость наполнит сердца всех братьев и сестер, детей нашей Родины, в это тревожное время, укрепит их верой и надеждой на окончательную победу добра Божьего над всем злом и объединит нас в любви Воскресшего Христа!

Христос воскрес! Воистину воскрес!

С братской любовью в Господе,

Епископ Витебский Олег Буткевич

Председатель Конференции католических епископов Беларуси

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