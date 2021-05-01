Почему растут цены в Беларуси? 12 Виталий Чуясов, Office Life

1.05.2021, 12:17

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Фото: tut.by

Цифры впечатляют.

В этом году исполняется пять лет с момента проведения деноминации белорусского рубля — со второго полугодия 2016 года 10 тыс. рублей старого образца были приравнены к 1 рублю. Конечно, у многих была надежда, что белорусские рубли станут настоящими деньгами, в которых можно считать цены, а сами цены при этом стабилизируются, инвестиционные процессы активизируются. Увы, пока нет.

Давайте вспомним, сколько что стоило накануне деноминации, и посмотрим на нынешние ценники. Последние доступные для сравнения цены статистика дает нам за март этого года, от них и будем отталкиваться. Сразу оговорюсь: не надо воспринимать эту статистику как официальную, она моя личная, можно сказать, бытовая — для понимания общих процессов.

А теперь несколько выводов и гипотез.

1. Цены на продукты питания и некоторые непродовольственные товары, которые я покупаю сравнительно регулярно, за пять лет выросли примерно на треть.

2. Белорусские производители этих товаров и владельцы розничных сетей в вопросах ценообразования, скорее всего, по-прежнему ориентируются на курс американского доллара.

3. Почетными аутсайдерами моего рейтинга с самыми низкими темпами роста цен стали импортные товары — джинсы и селедка. И, судя по всему, это связано с тем, что их производители на доллар как раз смотрят меньше, чем наши. Точнее, смотрят на снижение его покупательской способности (примерно на 10% за последние пять лет) и чуть с опережением дорисовывают ценник.

4. Картошка, что с тобой происходит в картофельном королевстве? Почему ты так стремительно дорожаешь — более чем в два раза за пятилетку?!

У меня для этого нашлось только одно оправдание: картофель перестал быть массовой сельскохозяйственной культурой на личных приусадебных участках. Бабки и дедки — традиционные производители картофеля — ушли с базара, перестали своим предложением сдерживать цены, а дикий рынок навел там свои суровые порядки маржинальности.

Вместо заключения приведу фрагмент недавнего разговора с одним знакомым предпринимателем.

— Ты с нового года цены повышал?

— А я каждый год на 10% повышаю, чтобы за инфляцией поспевать.

— А если инфляция будет меньше по итогам года?

— Если будет меньше, — объясняет товарищ, — то я просто что-то выиграю. Но уж точно не проиграю.

Железная логика, которая ковалась десятилетиями, пока белорусские власти добавляли и убирали с купюр нули.

Виталий Чуясов, Office Life

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