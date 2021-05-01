Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: онлайн-трансляция церемонии 1.05.2021, 12:27

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Никто на знает, сколько времени может занять процесс — пять минут или несколько часов.

На протяжении столетий накануне православной Пасхи в Иерусалиме происходит чудо Схождения Благодатного огня.

Схождение благодатного огня в 2021 году проходит в условиях карантина и подавляющее количество христиан своими глазами может наблюдать за пасхальным чудом в онлайн-формате, сообщает zn.ua.

В 2021 году православная Пасха выпадает на 2 мая, а значит, Великая суббота приходится на 1 мая и в этот день в Иерусалиме произойдет Схождение Благодатного огня. Сколько времени нужно ждать сошествия Благодатного огня, не знает никто — процесс может занять пять минут или несколько часов.

Как происходит схождение Благодатного огня

Накануне Кувуклию запечатывают после проверки. После чего ключ от нее отдают на хранение мусульманской семье. На следующий день Кувуклию трижды обходят Крестным ходом.

В церемонии принимают участие священники нескольких православных конфессий:

Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви,

Иерусалимской православной церкви,

Коптской и Сирийской церквей.

Богослужение традиционно возглавляет Иерусалимский патриарх. Вместе с ним в Кувуклию заходит Армянский архимандрит. Примечательно, что оба остаются в Кувуклии практически нагими (в одних подрясниках) – чтобы никто не заподозрил, будто они пронесли с собой спички или что-то подобное.

За патриархом и архимандритом запечатывают двери. Верующие молятся.

После Схождения Благодатного огня патриарх Иерусалима выносит из Кувуклии 33 свечи - по количество лет земной жизни Иисуса.

Служба Великой субботы в храме Гроба Господня символически изображает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа. Сам вынос святого огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

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