ВОЗ одобрила для использования еще одну вакцину от коронавируса 3 1.05.2021, 12:39

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Она рекомендована для всех возрастных групп от 18 лет.

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса mRNA-1237 производства американской компании Moderna.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендовала COVID-вакцину от Moderna для всех возрастных групп от 18 лет.

"Вакцина Moderna - это вакцина на основе mNRA. SAGE обнаружила, что ее эффективность составляет 94,1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты ВОЗ наблюдали за действием вакцины Moderna в течение двух месяцев.

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