ВОЗ одобрила для использования еще одну вакцину от коронавируса

ВОЗ одобрила для использования еще одну вакцину от коронавируса3
- 1.05.2021, 12:39
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Она рекомендована для всех возрастных групп от 18 лет.
Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса mRNA-1237 производства американской компании Moderna.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендовала COVID-вакцину от Moderna для всех возрастных групп от 18 лет.
"Вакцина Moderna - это вакцина на основе mNRA. SAGE обнаружила, что ее эффективность составляет 94,1%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты ВОЗ наблюдали за действием вакцины Moderna в течение двух месяцев.