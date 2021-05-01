Таможня объяснила, можно ли с 5 мая будет ввозить в Беларусь Skoda из России 6 1.05.2021, 12:43

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Что ждет автомобилистов?

С 5 мая запретят ввозить в Беларусь автомобили группы компаний Skoda Auto.

Однако до сих пор не ясно, попадают ли Skoda российской сборки в группу «запрещенных автомобилей». Ведь в перечне речь идет о продукции группы компаний Skoda Auto, а российские «шкоды» производятся ООО «Фольксваген Груп Рус».

Этот момент журналисты tut.by попытались уточнить на субботней телефонной линии ГТК. «Запрет касается и стран ЕАЭС», — сообщили в ГТК на вопрос о том, можно ли ввозить в Беларусь автомобили Skoda российской сборки, новые или бэушные. Причем в ГТК несколько раз повторили, что будут запрещены для ввоза все автомобили Skoda.

Напомним, в список запрещенных к ввозу в Беларусь товаров попали автомобили группы компаний Skoda Auto. Это произошло из-за того, что компания отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он прошел у нас в стране.

ГТК ранее опубликовал пояснение к документу, но из него не понятно, можно ли будет покупать и ввозить в Беларусь новые или бэушные машины российской сборки. Ответ удалось получить сегодня в дежурной службе ГТК.

— Запрет касается и стран ЕАЭС, значит, и автомобилей, которые произведены в России, — сообщили по телефону в ГТК.

Из пояснений ГТК следует, что ни одна Skoda из Европы и России, хоть новая, хоть подержанная, не «проскочит» в Беларусь.

Напомним, при этом действие постановления не распространятся на транспортные средства, зарегистрированные в государствах — членах ЕАЭС либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования. То есть приехать в Беларусь на Skoda, например, с российскими номерами можно. И оформить временный ввоз тоже допускается.

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