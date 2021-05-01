Депутат Сейма Литвы рассказал о будущем Путина 1 1.05.2021, 12:47

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Жигимантас Павилёнис

У кремлевского «стратега» нет шансов.

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис считает, что из-за действий путинского режима, которые приводят к санкциям, в России "нет шансов выжить". Такое мнение Павилионис высказал в интервью "Европейской правде".

Павилионис выразил убеждение, что демократические процессы в России ускорят освобождение украинских территорий от российской оккупации.

По его словам, "у России нет шансов выжить с КГБ-стским режимом".

"Я понимаю, что если бы все деньги, которые Россия тратит на содержание империи и завоевания, пошли на ее инфраструктуру, на ее будущее… Ведь сейчас действия РФ приводят к санкциям, которые отбирают в России технологии, деньги, отбирают будущее", – сказал литовский депутат.

По его словам, это цена, которую Россия платит за агрессию против Украины.

"Пусть Путин произносит такие красивые речи, обещает зеленые технологии и "Нью-Васюки", но в реальности из-за его агрессии против Украины и других мы забираем у него все. О каком будущем ты говоришь?! Да ты просто будешь в этом советском сортире жить и лезть туда еще дальше! Ну, может, себе будущее обеспечишь, построишь еще один дворец, ну и все. Но если ты хочешь быть таким, как мы, ты должен жить по нашим правилам", – сказал Павилионис.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, считает ли возможным развал России, говоря, что такое утверждение может быть использовано против него.

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