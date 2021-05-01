Продукты для праздничной корзины: что можно и что нельзя святить на Пасху 1 1.05.2021, 12:59

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Узнайте, что можно святить в церкви на Пасху, а что категорически нельзя класть в пасхальную корзину

Завтра, 2 мая, православные отмечают светлое Христово Воскресенье.

И многих верующих интересует вопрос, что положено святить на Пасху во время праздничного богослужения.

Накануне, в Великую субботу, в церквях и храмах начинаются богослужения по случаю праздника, пишет segodnya.ua.

Итак, что положить в корзинку и что брать святить на Пасху:

Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.

Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.

Положите соль – символ достатка и здоровья.

Также возьмите хрен, символизирующий силу духа.

Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.

Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, кроме вышеупомянутого Кагора. Нельзя приносить в церковь кровяную колбасу. Также под запрет попадают деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.