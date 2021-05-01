Медики сравнили последствия вакцинации от COVID-19 и перенесенной болезни 1.05.2021, 13:33

Делайте выводы.

Директор клинической больницы имени Семашко Андрей Явися рассказал, как лучше поступить. Следует привиться от COVID-19 или переболеть. По мнению медика, побочные реакции от прививки не сравнить с тяжестью последствий от коронавируса. Врач сравнил последствия от вакцинации и перенесенной болезни, пишет lenta.ua.

Как отметил Явися, побочные реакции после прививки возникают крайне редко и проходят в течение нескольких дней. Человек может чувствовать слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола.

«Но однозначно эти дискомфортные ощущения не сравнятся с болезнью и ее последствиями», — подчеркнул он.

Снизить риск таких осложнений поможет здоровый образ жизни в течение пяти-семи дней до и после прививки и отказ от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение двух-трех дней после вакцинации. При этом заболеть от прививки все-таки можно, но только в легкой форме и в случае вакцинации живыми вакцинами, пояснил врач.