Экс-охранник Лукашенко попался пьяным за рулем 1 1.05.2021, 13:44

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Он может на пять лет лишиться прав.

В марте 2019 года одним из заместителей новоизбранного председателя АБФФ Владимира Базанова стал Михаил Ботников. Поначалу обосновался руководитель в одном кабинете с Юрием Вергейчиком. Отмечались функционеры тягой к благовониям – работники федерации признавались, что аромат растекался по всем закоулкам на третьем этаже, пишет «Трибуна».

С 2020 года функционал чиновника расширился: Ботников возглавил федерацию пляжного футбола Беларуси. При нем после президентских выборов в сборную по пляжному футболу перестали вызываться шесть ведущих игроков команды, которые оставили подписи в письме за честные выборы и прекращение насилия. Сам же Ботников подписал прорежимное письмо спортсменов как кандидат в мастера спорта по плаванию.

До федерации Ботников работал в службе безопасности Лукашенко. А вот о том, чем руководитель занимается в Доме футбола, известно мало – вроде бы отвечает за спортивные сооружения и обеспечение безопасности на аренах, но конкретный функционал никто не знает. Ботников сторонится публичности, но иногда появляется в новостях. Например, в ноябре 2019 года участвовал в открытии спортивной площадки в Дрогичине.

Иногда повестка выходит более резонансной и скандальной. Например, чиновник дважды «отличался» в октябре 2020-го. Во-первых, именно Ботников был главным действующим лицом при лишении аккредитации Александра Ивулина за его видео на канале «ЧестнОК».

А во-вторых, отметился очень эмоциональным болением за сборную Беларуси в матче против сборной Казахстана. Менеджер, на котором был красно-белый шарф, рьяно и самозабвенно пытался заводить почти пустые трибуны стадиона «Динамо».

А сейчас случилась совсем уж неприглядная история. По информации «Трибуны», Ботников попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Приборы зафиксировали у управленца состояние серьезного алкогольного опьянения – 1,3 промилле. Признаки такого описываются в медицине следующим образом: отсутствует равновесие, зрение затуманено, возникают трудности с передвижением и с речью, мышление, восприятие и способность к принятию решений сильно нарушены.

Сотрудники ГАИ составили протокол по ч. 2 статьи 18.15 КоАП Беларуси. За такое нарушение кодексом предусмотрено однозначное наказание – штраф в размере двухсот базовых величин (5800 рублей) с лишением прав сроком на 5 лет. О дате судебного заседания пока не сообщается, но в телеграмме пишут, что прав Ботников уже лишился.

«Трибуна» попыталась взять комментарии об этом у руководителей федерации. Вот что у нас получилось.

Первым делом мы попытались поговорить с пресс-службой, чтобы получить официальный комментарий. Однако пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник сказал, что ничего федерация комментировать не будет. При этом работник посоветовал обратиться к генеральному секретарю организации Сергею Жардецкому. Но и этот подписант прорежимного письма не стал ничего комментировать.

Председатель АБФФ Владимир Базанов на звонки не отвечал. Тоже самое сперва делал и его зам Юрий Вергейчик. Однако немного погодя экс-босс «Шахтера» перезвонил сам.

– Здравствуйте, это Вергейчик. Мы на коллегии.

– А когда вы освободитесь?

– А что надо?

– Хотел у вас комментарий получить по ситуации с Михаилом Ботниковым.

– А вы кто, скажите?

– А у вас разве не определился номер?

– Нет.

– Масловский.

– А-а-а, Масловский. Я уже вычеркнул тебя из списка.

– Зачем вы так?

– Андрюша… Тебя ведь так зовут?

– Да.

– Вот видишь – еще помню. Некогда мне давать тебе комментарии. Да и ты разве не понял в прошлый раз?

– Что именно не понял?

– Ну, посмотри мой последний комментарий вам.

– О том, что вы не знаете наш сайт?

– Да! Так что давай, дорогой, пока.

Что касается непосредственно самого фигуранта истории, то Ботников снял трубку, но разговор вышел очень-очень коротким:

– Мы с «Трибуной» не взаимодействуем. Извините.

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