Голый «король»: Россия может остаться без SWIFT и без нефтедолларов 2 Игорь Яковенко

1.05.2021, 13:50

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Игорь Яковенко

Россияне проснулись в «другой» стране.

Штабы Навального распущены. Последнее слово Навального: «ваш король – голый!». Навальный появляется на стенах. Резолюция Европарламента: Россия может остаться без SWIFT и без нефтедолларов.

Сегодня россияне, действительно, проснулись в другой стране. Эти стертые от постоянного употребления слова довольно редко отражают реальность. Полагаю, сегодня – тот случай когда отражают. Потому что сегодня каждый из нас остался – надеюсь, временно - наедине с фашизмом.

Итак, что произошло. А произошло давно ожидаемое но от этого не менее важное событие – руководитель штабов Навального Леонид Волков объявил о прекращении деятельности всей структуры и о роспуске штабов. Вот цитата из его Telegram-канала:

«Мы официально распускаем сеть штабов Навального. Но опускаем ли мы руки? Конечно, нет. Король умер — да здравствует король! Вся наша адская работа в эти четыре года — и вся ваша поддержка — были не зря. Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут. Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Вы им поможете, и все у них получится».

Примерно то же самое Волков повторил на своем ютуб-канале. Не самое лучшее выступление соратника Навального. Блескучая фраза: «король умер…» звучит двусмысленно. Да и весь бодряческий тон выглядит несколько наигранно. При всем понимании того, что Волкову, несомненно, было тяжело подбирать слова для сообщения о закрытии проекта, которому они с Навальным отдали несколько лет жизни, и который был самым успешным политическим проектом в России в последние годы.

Вчера же прошел суд над Навальным. Апелляция по делу о клевете на ветерана. Навальный воспользовался этим и по видеосвязи повидался с женой, рассказал ей что сейчас, на выходе из голодовки, весит столько же сколько весил в 7 классе. А потом произнес последнее слово, в котором за 5 минут смог выдвинуть развернутое обвинение фашистскому режиму. Вот несколько цитат:

«Я хочу сказать, дорогой мой суд, что ваш король голый. И уже не один маленький мальчик кричит об этом, уже миллионы людей кричат об этом, потому что это совершенно очевидно. 20 лет бездарного правления привели к такому результату. У него есть эта корона, сползающая на уши. Есть вранье по телевизору. И мы потратили триллионы долларов от проданных нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом».

Далее Навальный переходит к сути процесса о «клевете» на ветерана, превращая его в процесс над главарем режима:

«И он судорожно ищет какие-то, знаете, кусочки святости, кусочки чего-то хорошего, чтобы присвоить их себе и украсть. Присвоить и использовать для своих личных целей. И вот он уже много лет делает это с победой нашего народа в Великой отечественной войне. Он пытается её присвоить себе, объявив, что чуть ли не он победил в этой войне, и торгует ей направо и налево. И вот этот процесс об этом: как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги».

Наконец, в конце Навальный фактически прямо называет Путина – успешным продолжателем дела Гитлера:

«Но по сути вся ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей. Я считаю предателями всех вас. Вы во главе с вашим голым королем реализуете ровно тот план, про который мы все читали в учебниках истории. О том, что Россия должна быть захвачена, а русские должны быть превращены в рабов, у которых будут забраны их богатства. Которые будут лишены образования, которые будут лишены здравоохранения, которые будут лишены любых перспектив. Ровно это вы и сделали, вы реализовали тот план. У нас каждый год 200 тысяч человек выезжают за границу. У нас население сокращается сейчас миллионами. Перестаньте меня перебивать! Это мое последнее слово. Оно по материалам дела. Потому что материалы этого дела отлично показывают суть вашей власти».

Вчера завершился процесс превращения Алексея Навального из организатора и координатора протеста – в его символ. Власть это прекрасно понимает и пытается этому процессу помешать. Полиция Петроградского района сейчас ищет художников, которые на стене трансформаторной будки изобразили Алексея Навального. Рисунок признали политическим вандализмом. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Навальный на этой картине делает руками «сердечко», посылая жене знак любви. Власть оценивает эту картину как ненависть. Бедный Оруэлл! Википедия определяет «вандали́зм» как «одну из форм разрушительного, девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы искусства, культуры». Какой именно художественный совет, какая искусствоведческая экспертиза признала трансформаторную будку, «оскверненную» изображением Навального, защитники культуры в погонах не уточнили. Очевидно, что в борьбе с Навальным и его влиянием власть будет использовать любые средства и методы, невзирая на их абсурдность и незаконность.

Еще из событий вчерашнего дня: принята резолюция Европарламента, которая призывает Европейский союз и его членов при начале вооруженного конфликта немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям бизнесменов и членов их семей, а также закрыть им въезд в ЕС. В резолюции указано, что "российские официальные лица, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям на Украине", должны будут предстать перед международным уголовным правосудием.

Эта резолюция имеет прямое отношение к тому выводу, что мы проснулись в другой стране, поскольку Европа прочертила перед Путиным красную линию и эта линия совпадает с границами Украины. А это значит, что войны, полномасштабной войны, вторжения в Украину, скорее всего не будет.

Теперь, что делать нам, оставшимся – надеюсь, временно - наедине с фашизмом? Это психологически новая ситуация для протеста и всех тех, кто не готов мириться с фашистским режимом.

Кто-то будет ждать новых сигналов от Волкова.

Кто-то будет ждать нового лидера или пытаться предложить себя на его роль.

Кто-то будет предлагать новые стратегии и тактики сопротивления.

Кто-то будет надеяться на помощь из-за рубежа или готовить себя к отъезду.

Честным и умным в России сейчас особенно тяжело. Но уныние – тяжкий грех. История учит, что диктаторские режимы в России рушатся внезапно, «линяют в два дня». Их обрушение происходит под действием совокупности внутренних и внешних факторов. А значит надо эти факторы создавать. Писать правду и говорить правду людям, показывать им что они не одиноки, а слугам режима, наоборот, объявлять бойкот. Поддерживать тех, кого режим взял в заложники. Выходить на улицы. Идти наблюдателем на выборы чтобы поймать за руку жуликов, воров и убийц. И помнить, что все фашистские режимы смертны, а большинство из них смертны внезапно.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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