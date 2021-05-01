Пудель-маршал и жены-генералы 2 1.05.2021, 14:16

История монарха, который женился на своих телохранительницах.

Таиланд считается одним из самых популярных туристических направлений, но приезжающим сюда на отдых важно знать: ни под каким предлогом нельзя критиковать местного монарха. С 2016 года страной управляет Маха Вачиралонгкорн. Будучи в 64 года принцем, он был коронован в 2019-м. Вачиралонгкорна называют богатейшим монархом: его состояние оценивают в $30—70 млрд, пишет onliner.by.

Если не интересоваться историей Таиланда, ничем примечательным страна не выделяется. Но стоит копнуть глубже, как оказывается, что официальная конституционная монархия время от времени обретает черты военной диктатуры, а еще здесь происходят попытки государственных переворотов.

Фото: suzukii xingfu/Pexels

С 2014 года в стране все более-менее спокойно, хотя на границах приходится держать наготове военные силы. Разведчики ЦРУ пишут о 100 тыс. человек из состава военных и околовоенных организаций. Проблемы доставляет и ситуация с торговлей людьми, говорят о рабском труде, секс-торговле и так далее. С наркотиками в Таиланде, на удивление, все неплохо (в смысле с ними здесь активно борются).

Экономика растет (она считается экспортоориентированной), в стране высокий уровень образованности населения, высокая занятость. Но при этом кадры утекают в более богатые государства, оставшиеся жители активно стареют. Управляет страной Маха Вачиралонгкорн (прочитайте фамилию по слогам три раза, далее проблем с повторением не возникнет).

Фото: Athit Perawongmetha/Reuters

Его называют «эксцентричным плейбоем», однако он прекрасно понимает, что такое власть и как ею распоряжаться.

После смерти Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет, Вачиралонгкорн начал активную деятельность по переводу власти в свои руки. Среди прочего он взял под контроль все королевские финансовые операции, ввел лояльных ему людей в состав военного командования и правительства, а также в центральный орган управления местных буддистов (тем более король в Таиланде является еще и покровителем всех религий). В этом Вачиралонгкорн отличался от своего отца, который предпочитал держаться подальше от государственных дел.

Фото: qz.com

Отдельно стоит упомянуть созданное чуть менее 30 лет назад специальное ведомство — Командование королевской охраны (тогда оно фигурировало под другим названием). В 1991 году страна пережила очередную политическую встряску, тогда случился очередной переворот, в 1992-м все решили «начать сначала», хотя ничем хорошим это не закончилось.

Сейчас в обязанности командования входит круглосуточная охрана короля, его супруги, детей, родственников и многочисленных резиденций, где бывает монарх. Вначале охрана находилась в подчинении военных, однако с приходом Вачиралонгкорна ситуация изменилась: с помощью срочного декрета он взял бразды правления в свои руки сразу после коронации в 2019 году. Это было сделано под предлогом повышения эффективности, а вот причины срочности озвучивать не стали. По данным западной прессы, именно служба охраны короля всегда играла ключевую роль в предотвращении готовящихся переворотов, она представляет значимую силу.

Представители охраны короля с золотыми винтовками во время коронации

Вачиралонгкорн был прекрасно осведомлен о возможностях королевской охраны, так как в 2013 году он возглавил ее. До этого командование находилось под управлением министерства обороны страны, что не устраивало будущего монарха.

Это был «ход конем», так как в Таиланде существовала определенная конкуренция между дворцом и военными, которые из-за постоянной опасности переворотов часто оказывались выше в иерархии. Однако с приходом Вачиралонгкорна монаршая воля стала сильнее. По словам историков, попытка взять в свои руки управление королевскими финансами и военными была воспринята благосклонно.

Спустя еще несколько лет командование было усилено парой пехотных полков, ранее отвечавших перед военным командованием, — вместе с бюджетом, вооружением и персоналом. Сами подразделения существовали под разными названиями с 1859 года.

Каждый из двух полков охраны таиландского короля делится на три батальона: одна «троица» занимается непосредственной охраной монарха, другая — его резиденций, дорогих и важных гостей, в том числе глав иностранных государств.

Вероятно, Маха Вачиралонгкорн решил «добавить эстетики» полкам телохранителей, которые состоят из натренированных бойцов. По этой причине главой его персональной охраны стала привлекательная молодая женщина.

Получившая высшее образование и степень бакалавра по связям с общественностью в 2000 году, с 2000-го по 2003-й Сутхида работала стюардессой на авиалиниях JALways, с 2003-го по 2008-й — в Thai Airways International. Вероятно, где-то в этом промежутке она и познакомилась с принцем. Однако не исключено, что это произошло позже: официальная биография насчитывает несколько строчек, никаких подробностей нет.

Фото: Tris_T7

Карьера Сутхиды незаметно трансформировалась: после пробела протяженностью в несколько лет в 2014-м она неожиданно оказалась во главе одного из полков королевской охраны (который отвечал за резиденции и высоких гостей). Может, между бывшей стюардессой и принцем возникла связь (в 2014 году он также развелся с очередной женой)?

К слову, это был третий развод Вачиралонгкорна. Его первая супруга, Соамсавали Китиякара, брак с которой продлился с 1977 по 1991 год, остается членом королевской семьи и носит титул «Принцесса-мать первого внука короля» (отца Махи). К тому же она является двоюродной сестрой Вачиралонгкорна.

Вторая жена, Ювадхида Полпрасет, была замужем за Вачиралонгкорном два года, затем вынужденно покинула страну из-за обвинений в адюльтере. В 2001-м Ваха женился на Срирасми Акхарапхонгприче, с которой и прожил до 2014-го. Официальной причиной развода стала коррумпированность членов семьи Срирасми. За развод и отказ от королевского титула она получила $6 млн, а ее родители — пять лет тюрьмы, которые затем сократили до двух с половиной.

Фото: Pinterest

Кстати, благодаря Срирасми дополнительную популярность обрела домашняя собачка Вачиралонгкорна Фуфу. В 2009 году в сеть попало видео, на котором супруга принца кормит пуделя, будучи одетой лишь в стринги (по этическим соображениям мы ролик не размещаем). Это происходит во время празднования дня рождения Фуфу.

Фото: worlddogalliance.org

Спустя пару месяцев после утечки, которую якобы устроили противники королевской семьи, Фуфу присутствовала на одном из официальных мероприятий. По словам американского посла Ральфа Бойса, который был там, собака, облаченная в торжественные одежды, получила звание маршала авиации. Согласно одной из гипотез, это было сделано «в честь» маршала авиации Ананда Ротсамхана, с которым Махе, вероятно, изменяла его вторая жена. После смерти Фуфу в 2015 году в стране был объявлен четырехдневный траур. Тогда местные жители шутили (под страхом тюремного заключения), что страна осталась без наследника.

Фото: worlddogalliance.org

Вачиралонгкорн достаточно легко раздавал высокие военные чины близким людям. Поэтому Сутхида, которую в прессе стали называть королевой-консортом, притом что брак не был заключен, начала быстрое восхождение по карьерной лестнице. В 2016 году она уже отвечала за телохранителей Вахи и получила звание генерала, хотя с момента поступления на службу прошло всего шесть лет. Под ее началом изменилась система управления охраной, которая позже перешла под контроль принца. Официально же отношения с Вачиралонгкорном были оформлены в 1 мая 2019 года, а спустя несколько дней Ваха стал королем.

Одновременно в вооруженных силах Таиланда проходила службу офицер Нирамон Анпхром (сейчас Сининат Вонгвачирапхак), член королевского суда и бывшая медсестра в государственном и военном госпиталях.

Ввиду того что в определенный момент жизни она оказалась связана с королевской семьей, ее биография также предельно лаконична: в 2015 году получила звание полковника, проходила обучение там и там, прыгала с парашютом, окончила курсы охраны первого лица государства и дополнительные курсы по ведению боевых действий в условиях джунглей, изучала пилотирование, поступила на службу в охрану принца.

Фото: Reuters

А в 2019 году 34-летняя Сининат получила повышение и звание генерал-майора, чуть позже — «почетной королевы-супруги», хотя «основной женой» 66-летнего Вачиралонгкорна являлась 40-летняя Сутхида. Подобного не происходило давно: примерно столетие монархи Таиланда ограничивались одной супругой, а полигамия как доказательство силы и власти не практиковалась.

Фото: Reuters

Однако счастье продлилось недолго — всего несколько месяцев. Сининат обвинили в попытке перетянуть одеяло на себя, а точнее в нелояльности, излишних амбициях и попытках конкурировать с королевой. Вачиралонгкорн не стал терпеть подобного и развелся с Сининат, лишив ее звания и привилегий. Затем она на время пропала из поля зрения, появились слухи, что женщина мертва или в тюрьме, однако в 2020 году ее официально простили, вернув статус второй супруги короля. Правда, западная пресса сообщала, что после возвращения Сининат якобы отправилась в «гарем секс-солдат», нужный для услады томящегося на карантине Махи.

Сейчас Таиланд переживает очередные потрясения. Не все довольны все нарастающей властью богатеющего короля, а также давним законом lèse majesté: любая критика его величества означает до 15 лет в тюрьме.

Фото: Bild

В октябре прошлого года Вачиралонгкорну даже пришлось вернуться в Таиланд из Баварских Альп, где весной он снял себе и сотне сопровождающих отель (дабы оставаться подальше от коронавируса) — чтобы восстановить образ любящего правителя, а заодно разобраться с требованиями сменить премьер-министра и раскрыть информацию о финансовых потоках королевской семьи.

Недовольны противники Махи и тем, что из-за внесенных в 2017 году изменений в конституцию король может править страной удаленно. «Это чрезвычайно странная ситуация», — считают политические эксперты. Вачиралонгкорн придерживается другого мнения.

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