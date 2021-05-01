Доллар готовится к прыжку: прогноз курса рубля на неделю 3-7 мая Владимир Тарасов, belrynok.by

1.05.2021, 14:18

Американская валюта в Беларуси может серьезно подорожать.

Вероятно увеличение курса доллара на БВФБ за неделю на величину около 1%, причем в течение недели возможны значительные колебания курса. Уже в понедельник 3 мая доллар может подорожать на величину до 0,5%.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не вырос, как прогнозировалось, а уменьшился: на 0,4% – до 2,5597 рубля за доллар

Средневзвешенный курс евро не изменился и составил 30 апреля 3,0961 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля за неделю опустился на 0,1% и достиг 3,4165 белорусского рубля за 100 российских.

При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля вначале выросла, но в пятницу резко упала, и по итогам недели уменьшилась на 0,1%. Среднедневной объем торгов валютами на БВФБ снизился по сравнению с предшествовавшей неделей почти в 2 раза – до 112,5 млн. рублей.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, пока выраженной направленности в изменениях стоимости валютной корзины нет, что указывает на примерное равенство спроса и предложения валюты на БВФБ. Это является, скорее всего, следствием улучшения состояния внешней торговли РБ, вызванного ростом цен на товары, которые Беларусь экспортирует, а также снижением объемов импорта в связи со снижением объема инвестиций и потребительского спроса.

Кроме того, улучшаются перспективы торговли с Россией, у которой возрастает потребность в союзниках вследствие ухудшения отношений с западными странами. В прошлые годы руководство РФ, как, впрочем, и РБ пыталось наладить торговые отношения с западными странами, однако теперь эти отношения оказались под угрозой срыва. Поэтому возрастает значение белорусских предприятий для РФ. То же самое относится и к Беларуси. Все это делает страны уступчивее на переговорах о создании Союзного государства.

Правительство РБ 23 апреля передало правительству РФ 26 завизированных дорожных карт по интеграции в рамках Союзного государства, по которым уже устранены разногласия. Остались только две карты, но существует большая вероятность того, что и по ним согласие будет достигнуто к заседанию Высшего Госсовета союзного государства, которое запланировано на осень текущего года.

Что касается торговых войн, связанных с запретом на импорт отдельных белорусских товаров в некоторых странах, и ответных мерах правительства РБ, то, судя по новостям, побеждает Беларусь, в основном, за счет расширения поставок в Россию. Там сформировался дефицит ряда товаров, в частности, грузового транспорта, что выгодно белорусским производителям.

Поэтому можно ожидать, что в начале мая вряд ли произойдет резкое увеличение стоимости валютной корзины, она, если и подорожает, то ненамного – на 0-0,5%.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс евро на прошедшей неделе сделал попытку закрепиться выше уровня 1,21 доллара за евро, но не удержался, и 30 апреля значительно снизился, приблизившись к 1,2 долларам.

Укреплению европейской валюты в первой половине недели способствовали американцы. ФРС США 28 апреля сохранило свою базовую ставку в районе нуля, а ее глава Джером Пауэлл заявил, что, хотя экономика страны и восстанавливается, этот процесс еще не устойчив. А что касается инфляции, то он сказал, что ее рост, скорее всего, объясняется временными факторами, поэтому ужесточать из-за этого свою денежную политику ФРС не собирается.

Кроме того, президент США Джо Байден 28 апреля представил новую программу поддержки американских семей на 1,8 млрд. долларов, и сообщил о планах увеличения налогов на миллионеров. Он сумел произвести впечатление и неожиданно показал себя чуть ли не социалистом, выполняя, возможно, свои обещания сенатору Берни Сандерсу за поддержку на президентских выборах.

Джо Байден заявил, что корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю. Он сообщил, что 55 крупнейших корпораций страны в прошлом году не заплатили федеральный подоходный налог, многие пользуются налоговыми лазейками и вычетами. Президент заявил, что власти займутся миллионерами и миллиардерами, которые скрывают свои налоги, но не увеличат налоговое бремя на средний класс. В результате реформы для 1% самых богатых американцев, зарабатывающих более 400 тыс. долларов в год, налог увеличится до 39,6%.

Однако в конце прошедшей недели настроения на валютном рынке изменились. Стало известно, что экономика США восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось, а это означает, что ФРС может изменить свое мнение и все же начнет ужесточить свою денежную политику. В результате курс евро резко снизился.

Если поток хороших новостей из США продолжится, курс евро на текущей неделе может опуститься еще на 0,5-1%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Динамика курса рубля против доллара на прошедшей неделе напоминала динамику курса евро. В начале недели доллар на Московской бирже дешевел, а в конце существенно подорожал.

Рубль поддержали продажи валюты российскими экспортерами, осуществляемые в целях уплаты налогов, а также общее ослабление американской валюты на рынке форекс.

Кроме того, выросли надежды на то, что отношения между РБ и РФ потеплеют. Этому поспособствовал президент США Джо Байден, который 28 апреля выступил перед Конгрессом США и сообщил, что готов сотрудничать с Россией в общих интересах.

Однако к концу недели напряженность снова выросла. Европарламент потребовал отключить Россию от SWIFT, а США сообщили о прекращении оформления виз на въезд в США на территории России.

Все это как-то не вызывает особого оптимизма, поэтому можно ожидать, что курс доллара на Московской бирже за первую неделю мая вырастет примерно на 1%. В России неделя будет выходной, что приведет к снижению объемов сделок с валютой, а это может вызвать резкие колебания курса доллара.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

В случае, если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара и на БВФБ вырастет, причем, довольно существенно: около 1%. Нельзя исключить и значительные колебания биржевых курсов.

Прогноз на понедельник 3 мая

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 30 апреля вырос примерно на 0,4% и достиг 75,21 рубля за доллар.

А курс евро на рынке форекс опустился на 0,6% – до 1,2020 доллара за евро.

Такая динамика делает вероятным подъем курса доллара на открытии торгов на БВФБ в понедельник 3 мая на доли процента – до 0,5%.

Владимир Тарасов, belrynok.by

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