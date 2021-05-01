Фотофакт: Члены Совбеза уже начинают группироваться против Таракана 10 1.05.2021, 14:58

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Зачем Тертелю понадобилось вместе с Кочановой ехать на «Нафтан»?

30 апреля глава «совета республики» Наталья Кочанова посетила новополоцкий «Нафтан».

При этом, судя по фото, на предприятии ее сопровождал председатель КГБ Иван Тертель, пишет «Салідарнасць».

Он, как и Кочанова, является членом Совбеза, которому Лукашенко, в случае успешного покушения на себя, специальным декретом собирается придать «президентские» полномочия.

Зачем Тертелю понадобилось вместе с Кочановой ехать на «Нафтан»?

В августе 2020-го он пережил на «Нафтане» не самые приятные минуты: будучи в должности председателя Комитета госконтроля, оны выступил перед бастующими работниками НПЗ. И был освистан ими.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном прекращении поставок на «Нафтан» нефти несколькими российскими нефтяными компаниями — из-за санкций США.

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