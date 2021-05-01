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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

  • 1.05.2021, 15:18
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Видеофакт.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Сходит Благодатный огонь накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа, сообщает ТАСС.

В соответствии с санитарными ограничениями, внутрь храма Гроба Господня были допущены не более 2,5 тыс. человек, в то время как в обычные годы в этот день внутри храма находились до 9 тыс. паломников. В 2020 году церемония прошла без участия паломников.

Ранее директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион за частицами огня 1 мая самолетам из 11 стран - Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, России, Румынии и Украины.

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