Путин уже все сказал 6 Иван Яковина, «Новое время»

1.05.2021, 15:30

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Против Кремля необходимы жесткие санкции.

Глава МИД России дал недавно интервью. Самое интересное в нем, конечно, оценка Лавровым инициатив Владимира Зеленского, который за последнее время несколько раз предложил провести встречу с Владимиром Путиным. Цитата: «И я считаю, что мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, который извивается как может. Чего только стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские соглашения с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены».

Это заявление абсолютно хамское по форме и по сути: Лавров обозвал президента Украины «червяком», висящим на крючке. Собственно, это и есть продекларированное довольно открытое отношение Путина, Лаврова и всего Кремля к Зеленскому, к его инициативам. Эти люди не считают Зеленского президентом, и уж точно равным себе политиком. В этом смысле я совершенно не могу понять, зачем Зеленский раз за разом подставляется под публичное унижение и себя и в каком-то смысле своей страны, выпрашивая у Путина встречу с ним. Я понимаю, если бы Зеленский троллил тоже Кремль и предлагал бы, например, Путину встретиться в Гааге или в Нюрнберге. Зеленский выдвигает максимально странные идеи, предлагая встречу в Ватикане. В Москве над этими идеями смеются в голос.

Со стороны это выглядит так: Лавров и Путин — два тролля, которые постоянно пинают, оскорбляют и унижают, даже иногда дают подзатыльники наивной украинской власти, президенту, а та все равно просит их встретиться и поговорить. Зеленский не понимает, что Кремль ему уже все сказал и ждет от него лишь капитуляции.

Пока Путин находится у власти, проблема Донбасса, даже теоретически, не может быть решена на приемлемых для Украины условиях.

Лучшая для Киева тактика — не кормить троллей, сократить количество контактов с Москвой до минимума, и, хотя бы неофициально, но дать понять, что Украина будет ждать смены власти в России, чтобы решить вопросы Крыма и Донбасса дипломатическим путем в дальнейшем. Сейчас пытаться как-то разговаривать с Путиным просто нет смысла.

Меня поразила резвость Европарламента в отношении России, который, обычно, является, говорильней, никаких решений не принимает, ни за что не отвечает. Так вот, на этой неделе он показал себя четким, и боевитым. Он принял резолюцию о мерах борьбы против все более агрессивной России. Депутаты рекомендовали национальным правительствам стран ЕС рассмотреть сразу несколько вариантов. Вариант первый. Отключить Россию от системы SWIFT. Вариант второй — остановить строительство и использование газопровода Северный поток-2. Третий вариант — прекратить полностью импорт российских нефти и газа. Четвертый вариант — введение санкций против российских олигархов, заморозка активов их самих, а также их семей с аннулированием всех их европейских виз.

Если бы вот эти меры были реализованы всеми странами Евросоюза, а еще лучше — США, Канадой, Японией, Австралией вместе с ними, то, я абсолютно уверен, к концу текущего года российский режим в нынешнем его виде перестал бы существовать.

Но у этой резолюции, которая прекрасно звучит, два больших минуса.

Во-первых, она носит рекомендательный характер. Выполнять ее никто не обязан.

Во-вторых, эти меры Европарламент рекомендовал принять только в том случае, если Россия начнет широкомасштабное новое нападение на Украину.

Скорее всего, в ближайшее время, ожидать принятия перечисленных мер не приходится.

Политикам в Вашингтоне, Брюсселе следует уяснить: либо они добьются появление в России более или мене вменяемой цивилизованной власти, либо теракты, взрывы, убийства, компьютерные взломы, вмешательство в выборы на их территории, а также войны в Европе, будут не только продолжаться, но и усиливаться, пока существует этот режим. Поэтому жесткие санкции против Кремля необходимы не только Украине или российской оппозиции, но и самим странам Запада. Ради их же собственной безопасности.

Иван Яковина, «Новое время»

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