Как снять с учета автомобиль, которого не существует, чтобы не платить транспортный налог? 7 1.05.2021, 18:06

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Иллюстрационное фото

Опыт белоруса.

Читатель abw.by Алексей владел "древним" "Москвич-21412". В плане его возраста автовладельцу не повезло: хэтчбек был выпущен в 1992 году, а значит, облагается транспортным налогом. Будь машина всего на год старше, платежа удалось бы избежать.

Однако "москвич" существовал только в базе ГАИ – ни свидетельства о регистрации, ни номеров в наличии нет. Автомобиль распилен и сдан на металлолом более 10 лет назад без снятия с учета. То есть юридически он как бы есть, но физически его нет. Смириться и платить за "воздух"? Алексей поступил иначе.

Что он сделал?

Благодаря упрощенной процедуре стало реально снять с учета автомобили без номеров и документов. Главное условие – автомобиль не должен "светиться" по базам штрафов и базам страховых компаний в течение трех лет, которые предшествуют обращению в ГАИ.

"Когда пошла вся эта шумиха с транспортным налогом, я понял, что за мой "фантомный" автомобиль придется платить, – рассказывает Алексей. – Как мне пояснили в ГАИ, при отсутствии номерных знаков и документов на машину после подачи заявления на утилизацию будут проводиться некие действия по установлению их местонахождения. Мол, такая процедура, ее не обойти.

Я решил поступить иначе и обратился в милицию по месту жительства с заявлением об утере автомобильных номеров и документов. Это я сделал для того, чтобы сэкономить время и чтобы при обращении в ГАИ проверка по обстоятельствам утери уже была проведена".

В соответствии с п.27 Положения, утвержденного постановлением cовмина №1849, информация об утрате (хищении) регистрационных знаков (знака) направляется регистрационными подразделениями в органы внутренних дел, на территории обслуживания которых они расположены, для проведения соответствующей проверки и внесения сведений о них в базу данных разыскиваемых транспортных средств и регистрационных знаков транспортных средств.

Таким способом Алексей действительно сэкономил время, поскольку при поступлении заявления в ГАИ инспекторы все равно бы направили документы в местную милицию для проведения проверки и ждали бы информацию.

"С ответом из милиции, полученным в конце февраля, я направился в МРЭО, где мне оформили заявление на снятие с учета для утилизации, – продолжает Алексей. – Стоит оформление заявления 5 рублей, плюс я еще оплатил компьютерные услуги, итого – 6 рублей 16 копеек. И все, автомобиль с учета снят. По времени это длилось с 5 февраля по 15 марта 2021 года, но я никуда не спешил и сам никого не торопил. И да, объяснительную по утере регистрационных знаков и техпаспорта, несмотря на уже имеющийся документ из РУВД, меня все равно попросили для ГАИ написать. Но это так, чтобы просто было, как мне пояснили".

История могла бы получить продолжение, если бы Алексей настоял на получении справки о снятии с учета. Однако в МРЭО в ответ на его просьбу отказали.

"Мотивировали тем, что такие справки выдают в городской ГАИ Минска при уплате 14,5 рубля. Но для чего она мне? Решил не тратиться лишний раз. Обойдусь и без справки. Главное – юридически автомобиля уже нет, налоговая инспекция будет видеть это в базе данных Госавтоинспекции и налог мне не насчитает".

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