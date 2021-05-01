Ученые: Скорость таяния ледников выросла вдвое за последние два десятилетия 3 1.05.2021, 15:50

Это способствует резкому повышению уровня моря.

Скорость, с которой тают ледники в мире выросла в два раза за последние двадцать лет. Ускоренное таяние ледников способствует повышению уровня моря больше, чем потеря ледниковых покровов Гренландии и Антарктики, пишет The Guardian (перевод — zn.ua).

Увеличение скорости таяния ледников способствует резкому повышению уровня моря, согласно недавним глобальным исследованиям.

Ученые утверждают, что глобальное потепление, за которое «отвечает» деятельность людей, стоит за ускоренной потерей ледников, что повлияет на прибрежные регионы планеты и создаст неконтролируемые потоки талой воды для сотен миллионов людей, живущих поблизости «природных водонапорных башен».

В период с 2000 по 2019 годы ледники теряли 267 гигатонн льда в год, что эквивалентно 21% поднятия уровня моря, сообщают ученые. Авторы исследования заявили, что потеря массы ледников эквивалентна погружению поверхности Англии под воду на 2 метра ежегодно.

В качестве причины повышения уровня моря, потеря ледников уступала только тепловому расширению, что вызвано повышением температуры океана.

Авторы обнаружили, что темпы таяния ледников за пределами Гренландии и Антарктиды росли примерно от трети метра в год в 2000 году до двух третей в 2019 году.

Исследование использовало спутниковые данные NASA и новые статистические методы для построения «трехмерной модели местности», охватившей последние 20 лет и 99,9% ледников в мире. Результат – наиболее точная оценка состояния 217 175 ледников в мире.

Ученые заявили, что точность данных позволила им быть более уверенными, чем раньше, что потеря ледников огромная и неконтролируемо ускоряется. Предварительные оценки потерь массы ледников имели большую погрешность, поскольку они были экстраполированы из наземных измерений на нескольких сотнях опорных ледников и ограниченного охвата спутниковых изображений.

В среднем ледники за 20 лет потеряли 4% своего объема. Но картина отличалась относительно времени и в зависимости от региона.

На Аляску приходилось 25% глобальных потерь массы ледников, на периферию Гренландии - 12%, а на север и юг Канады - по 10%. Гималаи и другие части высокогорной Азии потеряли 8%, как и южные Анды и субантарктические регионы.

Меньшие ледники не достигли потерь такого объема, но они были наиболее уязвимыми к изменениям. Потеря массы ледников Новой Зеландии увеличилась в семь раз между 2000-2004 и 2015-2019 годами. Темпы таяния ледников в европейских Альпах были вдвое больше средних показателей в мире.

Ведущий автор исследования Ромен Хюгонне из Университета Тулузы сказал, что такие данные являются тревожным предупреждением.

«Удвоение темпов таяния за 20 лет для ледников за пределами Гренландии и Антарктиды говорит, что людям нужно изменить образ жизни. Нам нужно действовать сейчас. Будет трудно заставить общественность понять, почему ледники важны, ведь они являются настолько отдаленными, однако именно ледники влияют на многие вещи в глобальном круговороте воды, и слишком быстрые изменения могут быть опасными», - сказал ученый.

Хюгонне опасался, что следующие поколения не смогут наслаждаться Альпами, как это делал он ранее.

«Если ледников не станет, количество воды будет уменьшаться в периоды засухи в конце лета. Впервые вы не сможете увидеть зеленую траву в Швейцарии. Ледники в Альпах не толстые, и они тают фактически самыми быстрыми темпами в мире. Это будет продолжаться до тех пор, пока ничего не останется. Насколько быстро ледники исчезнут, зависит от различных климатических сценариев, но при нынешней скорости к 2050 году исчезнет 80-90%. Это значит, что мы потеряем почти все, кроме самых больших ледников», - сказал Хюгонне.

Наибольшее беспокойство ученых вызвали высокие горные хребты Азии, которые являются источником рек, таких как Янцзы, Меконг, Салуин и Брахмапутра. Ученые призывают политиков разработать адаптивную политику для миллиарда людей, которые могут столкнуться с нехваткой воды и продовольственной незащищенностью к 2050 году, а также для более чем 200 млн человек, проживающих в прибрежных районах, ведь им грозит повышение уровня воды.

«Индия и Китай истощают подземные источники и полагаются на речную воду, которая в значительной степени происходит от ледников во время засухи. В течение нескольких десятилетий им будет хватать воды, поскольку ледники продолжат таять и обеспечивать больший сток рек. Но уже скоро ситуация изменится. Если мы не будем действовать заранее, может возникнуть дефицит воды и продуктов питания, что коснется самых незащищенных слоев населения», - говорит ученый.

Самуэль Нуссбаумер из Всемирной службы мониторинга ледников заявил, что исследование подтверждает тенденции, которые наблюдаются в течение многих десятилетий. Ранее служба сообщала, что темпы потери массы ледников примерно удваиваются каждое десятилетие с 1970-х годов.

«Новое исследование будет иметь большое влияние. Это наиболее полное глобальное исследование. Прирост новой информации огромен. Быстрые изменения, которые мы наблюдаем сейчас, на самом деле интересны с научной точки зрения. Еще никогда в истории подобные изменения не происходили так быстро. Однако это очень печальная тенденция. Ледники динамические. Если бы температура снижалась, они бы восстанавливались. Но сейчас техногенная деятельность вызывает разрушение даже в отдаленных регионах, где нет людей», - сказал Нуссбаумер.

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