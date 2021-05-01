Как у минских православных храмов освящают пасхальную еду: фоторепортаж 1.05.2021, 16:59

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Фото: tut.by

Накануне Пасхи верующие идут в храмы, чтобы освятить куличи и яйца.

В предстоящее воскресенье, 2 мая, православные будут праздновать Пасху. Накануне верующие идут в храмы, чтобы освятить куличи и яйца.

Людей, по ощущениям, в этом году меньше, чем в предыдущие годы. По всей видимости, из-за пандемии. Многие верующие приходят в масках, а священники стараются чаще выходить освящать еду, чтобы не было большого скопления людей.

В фоторепортаже tut.by — как сегодня проходило освящение даров в минских православных храмах.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

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