закрыть
1 мая 2021, суббота, 18:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кыргызстан и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь на границе

  • 1.05.2021, 17:08
Кыргызстан и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь на границе

Стянутые к границе войска будут отведены в место постоянной дислокации.

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на приграничной территории. Председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и председатель Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов подписали соответствующий протокол в субботу, 1 мая. Стянутые к границе войска будут отведены в место постоянной дислокации, отметил Ташиев, пишет dw.com.

Между тем, несколько десятков человек вышли на стихийный митинг в Бишкеке в поддержку жителей Баткенской области. Демонстранты хотят, чтобы к ним вышел кыргызский президент Садыр Жапаров и требуют выдать им оружие для защиты границы. Однако Совет безопасности республики указал, что требование о выдаче оружия невыполнимо.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана возник 28 апреля из-за участка водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к росту напряженности: стороны забросали друг друга камнями. Позднее ситуация переросла в конфликт с участием военных и применением огнестрельного оружия.

Два дня траура в Кыргызстане

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, но на следующий день перестрелка на границе с Таджикистаном возобновилась. По последним данным, с обеих сторон пострадали более 250 граждан и более 40 погибли. Кыргызские власти объявили 1 и 2 мая днями национального траура.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Перекладины для синих пальцев
Перекладины для синих пальцев Ирина Халип
Поздние прогулки в смирительной рубашке
Поздние прогулки в смирительной рубашке Владимир Халип
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность Юрий Пшенник