«Чтобы остановить Путина, нужно надавить на его деньги» 2 1.05.2021, 17:33

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Билл Браудер

Фото: AFP

Билл Браудер – о новом санкционном списке против РФ.

Бывший российский бизнесмен Михаил Ходорковский начинает собирать доказательства коррумпированности четырех крупнейших российских чиновников. Бывший глава компании ЮКОС объявил, что делает это в знак солидарности с Алексеем Навальным.

В своем обращении Ходорковский напомнил, что перед возвращением в Россию Навальный просил внести в санкционные списки 35 россиян из окружения Путина. В их числе руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, сын бывшего генпрокурора Артем Чайка и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Призыв Ходорковского поддержал Билл Браудер – основатель фонда Hermitage Capital. Его сотрудник Сергей Магнитский умер в российской тюрьме в 2009 году. А Браудер после этого вместе с группой сторонников лоббировал так называемый акт Магнитского в Конгрессе США. Благодаря этому документу санкции ввели против российских чиновников, причастных, по данным США, к гибели Магнитского.

Ходорковский и Браудер собираются добиться включения чиновников в санкционные списки США и Евросоюза, несмотря на то, что в отношении Сечина, Миллера и Чайки уже введены персональные санкции США.

Для чего Браудер снова готов подключиться к лоббированию нового акта – об этом он сам рассказал в эксклюзивном интервью для «Настоящего времени»

– В конечном счете наша цель – спасти жизнь Алексею Навальному. Путин фактически назначил ему замедленную смертную казнь. Путин должен понимать, что если что-то случится с Алексеем Навальным, то у людей, приближенных к нему и его личным деньгам, будут неприятности.

Чтобы остановить Путина, нужно надавить на его деньги. Очень важно организовать преследование этих 35 человек, а среди этих тридцати пяти… мы с Михаилом Ходорковским посмотрели на этот список, и кто же среди них самые влиятельные люди, наиболее ценные цели? Мы определили, что это Алексей Миллер, глава "Газпрома", Игорь Сечин, глава "Роснефти", Михаил Мишустин, премьер-министр, и Юрий Чайка, бывший генпрокурор.

Закон Магнитского гласит, что санкции накладывают на людей, причастных к масштабной коррупции. Так что мы ищем доказательства – это могут быть инсайдерские сделки, захват активов, трансферное ценообразование, кража государственного имущества, уклонение от налогов – все эти вещи. Именно доказательства таких действий мы ищем.

С чем мне уже приходилось сталкиваться – часто многие люди знают о таких вещах именно в России. И если спросить, люди начинают рассказывать. Они рассказывали в деле Магнитского, поэтому сейчас мы делаем то же самое в деле Навального. В России я сталкивался с тем, что все противостоят всем. И таким образом люди часто сводят счеты, просто делясь информацией о своих врагах с нами. Это случалось уже много раз.

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