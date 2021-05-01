Сегодня за выезд из Беларуси на машине начали брать плату 4 1.05.2021, 18:05

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Что происходит около границы?

В субботу, 1 мая, вступило в силу решение Гродненского областного «совета депутатов» о вводе местного сбора в области при выезде из страны. Платить его должны те, кто пересекает границу на машине. Tut.by отправился на КПП «Брузги» на белорусско-польской границе и посмотрел, что там происходит.

Решение о вводе местного сбора за пересечение транспортными средствами границы в пунктах пропуска на территории Гродненской области приняли 30 марта этого года. Вступило в силу оно 1 мая — и мера будет действовать до 1 января 2023 года. Собранные средства, обещали «депутаты», пойдут «на борьбу с коронавирусом».

Фото: tut.by

Сбор распространяется на все автомобили, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и максимальная масса которых не превышает 5 тонн. При этом нет разницы, сколько пассажиров в транспортном средстве.

Фото: tut.by

Водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, от сбора будут освобождаться. Также бесплатно пересечь границу смогут ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

Фото: tut.by

Днем 1 мая около пропускного пункта «Брузги» — пустынно, тихо и безлюдно. Только время от времени на дороге, ведущей к КПП, появляются фуры да на стоянке для большегрузов изредка туда-сюда ходят водители. Оживление на паркинге вызывает лишь появление лисы около урн с мусором.

Фото: tut.by

Дальнобои снимают хищника на телефон. А животное, не ожидавшее такого пристального внимание, убегает обратно в лес.

Вот в общем-то и все, что происходит на границе.

Иногда на стоянку около кафе приезжают машины — оформить «внутреннюю» страховку да забрать возвращающихся из-за границы.

Фото: tut.by

В здании, где находятся страховые компании, скучают работники. Говорят, что «все здесь, на границе, постепенно приходит в запустение» и жалуются, что никто не убирает велосипеды, которые оставляли на парковке рядом.

— Все меняется, а велосипеды остаются, — вздыхают работники.

О том, как происходит на практике пересечение границы по новым правилам, они не знают. Говорят, что люди им иногда звонят по поводу оформления этих квитанций, но страховщики ничем помочь не могут.

Около КПП в здании логистического центра работает обменный пункт Беларусбанка. Там говорят, что оплатить новый сбор у них можно, надо только знать нужные реквизиты. Касса здесь работает до 19.30.

— А что делать ночью, например? Пока все непонятно, — пожимают плечами работники страховых компаний.

Фото: tut.by

На самом деле уплатить новый сбор можно или в пунктах пропуска при пересечении границы, или заранее — так что если поедете вечером, имейте это в виду.

В документе, который подтверждает уплату сбора, должны быть указаны фамилия плательщика (или наименование организации), сумма, дата уплаты, регистрационный номер транспортного средства. Если уплата производится, например, через интернет-банк — то необходимо предъявить пограничнику карт-чек в бумажном или электронном виде.

Если ИП или организация уплатили сбор со своего счета, то нужно будет предъявить на границе дополнительный экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.

Фото: tut.by

Пограничники, которые осматривают машины при въезде на КПП, говорят, что в их обязанности не входит проверка квитанций за выезд за границу. Это делают внутри пункта пропуска.

Фото: tut.by

Вообще сейчас на дороге, ведущей к границе, легковые машины появляются редко. А помните, как раньше место в «колейке» занимали с ночи? Сейчас же хорошо, если два автомобиля в час проедут, да и то в будни.

Журналисты пробыли около КПП почти два часа — за это время мимо проехал полупустой рейсовый микроавтобус.

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