В Британии в Шервудском лесу нашли «стрелу Робина Гуда» 2 1.05.2021, 17:41

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Интересная находка может датироваться XII или XIII веком.

Британец после просмотра передачи о Робин Гуде решил посетить Шервудский лес и случайно обнаружил там стрелу, которая может быть связана с лесным героем. Об этом рассказывает The Sun (перевод - «Апостроф»).

По словам историков, его находка может датироваться XII или XIII веком. Это может быть легендарный приз, который, как говорят, выиграл переодетый Робин на турнире по стрельбе из лука, устроенном шерифом Ноттингема в качестве ловушки.

Мужчина, который обнаружил стрелу, рассказал, что всегда верил в Робин Гуда и он счастлив, что смог стать частью легенды.

"Я никогда раньше не был в Шервудском лесу, но решил приехать после просмотра передачи о Робин Гуде. Когда я приехал, я пошел прогуляться и наткнулся на реку. У меня в машине были рыболовные снасти с магнитом, поэтому я решил попытать счастья. Я вытащил стрелу", - говорит Куш Рэй.

Артефакт - у которого нет затупленного края, что указывает на то, что им не стреляли - был обнаружен на днях и теперь будет отправлен на проверку на подлинность.

"Я впервые слышу о средневековой стреле, найденной так близко от того места, где жил Робин Гуд", - прокомментировала находку Джемма Ховарт, старший менеджер сайта Центра для посетителей Шервудского леса в Эдвинстоу.

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