Швеция вызвала посла РФ 1.05.2021, 18:02

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МИД Швеции отреагировал на санкции РФ против Осы Скотт.

В МИД Швеции вызвали посла РФ после того как Россия ввела санкции против Осы Скотт, председателя шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Мы вызовем российского посла и выразим ему протест", - сказал представитель МИД Швеции Матс Самуэльссон.

"Мы сожалеем, что Россия решила и в дальнейшем ухудшать отношения с ЕС. Мы очень серьезно относимся к ухудшению ситуации с демократией, правами человека и верховенством закона в России", - заявили в МИД Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист осуждает действия России и считает очень агрессивным введения санкций протии отдельного чиновника.

"С моей точки зрения, это абсолютно глупое и неприемлемое действие, от которого я полностью дистанцируюсь", - сказал он.

Оса Скотт, протии которой Москва ввела санкции, осенью заявила, что российский оппозиционный политик Алексееве Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом "Новичок".

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