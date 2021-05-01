Пасха: традиции и приметы главного православного праздника 1.05.2021, 18:52

Как христиане восточного обряда отмечают Христово Воскресение.

2 мая, христиане восточного обряда отмечают Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

Этот праздник – самый важный и знаменательный у православных христиан, ведь приурочен Воскресению Иисуса Христа, пишет unian.net.

Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа во имя спасения рода человеческого от страшных мучений.

Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, освобождение от груза греха, переход из состояния несвободы в царство свободы и любви. Поэтому его еще называют самым светлым праздником в церковном календаре.

Отмечает Светлое Христово Воскресение весь без исключения христианский мир.

Пасха: чудесное воскрешение Христа

Согласно Евангелию, вскоре после прибытия Иисуса Христа в Иерусалим его за 30 сребреников предал один из учеников – Иуда. После того Иисуса распяли на кресте, а преданные ученики похоронили его в пещере неподалеку от Голгофы, вход в которую завалили огромным камнем.

На третий день после своей смерти Иисус Христос воскрес из мертвых. В воскресный день к гробу пришли жены-мироносицы и обнаружили, что место захоронения пустое. Вместе с тем, они увидели ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес.

Традиции и атрибуты праздника Пасхи

Празднование Пасхи начинается с торжественного богослужения, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье. В церковь прихожане традиционно берут корзинки с разными вкусностями, чтобы освятить их к праздничному столу.

Конечно же, обязательно освящают главные пасхальные символы – куличи, яйца. Также в корзину кладут другие блюда, в частности, продукты, которые нельзя было употреблять во время Великого поста.

Сразу после пасхального богослужения люди начинают приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!", на что принято отвечать "Воистину воскрес!". Уже дома вся семья садится за богатый праздничный стол и разговляется после поста. Пасхальную трапезу следует начинать с освященного кулича и крашеных яиц, а уже потом можно лакомиться другими скоромными блюдами.

На Пасху существует интересная и веселая игра, которая особенно понравится детям, – биться яйцами. Участники, в частности, стукаются яйцами, чья из них лопнет первой, тот и проиграл.

Что запрещено делать на Пасху

В Светлое Христово Воскресение и еще несколько последующих дней категорически нельзя заниматься уборкой, стиркой, глажкой, шитьем и другой тяжелой домашней работой. Также рекомендуют воздержаться от ссор и сквернословия, ведь вся негативная энергия в этот день возвращается утроенной силой.

Ограничений в еде или алкогольных напитках на Пасху нет, однако следует помнить главное правило – все должно быть в меру. Кроме того, церковь считает, что на кладбище в этот день лучше не ходить.

Приметы и суеверия праздника Пасхи

Если в Большое воскресенье проснуться с первыми лучами солнца, то весь год будут сопутствовать удача и достаток.

Богатый и пышный пасхальный стол привлечет удачу и процветание в дом.

Чтобы деньги водились дома, крошки после пасхального пира нужно не выбрасывать, а скормить птицам.

Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальных яств раздать куличи и яйца нуждающимся.

Облака застилают небо на Светлое воскресенье – ждите прохладного лета. Пасхальный день ясный и солнечный – к теплому лету и хорошему урожаю.

Если на Пасху бровь зачесалась у незамужней девушки, значит, она скоро встретит своего суженого и выйдет замуж.

Для того, чтобы привлечь богатства, пасхальным утром следует умываться водой, оставленной с Чистого четверга.

В воду нужно положить серебряное украшение или денежную монетку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».