BBC: В Индии сделали более 150 миллионов прививок против коронавируса 1.05.2021, 18:33

Фото: REUTERS

Это соответствует около 11,5% общего населения Индии.

Ситуация с коронавирусом в Индии критическая, страна бьет рекорды по количеству случаев COVID-19. В стране сделали примерно 150 млн прививок от коронавируса, однако вакцины не хватает, пишет ВВС (перевод — zn.ua).

150 млн прививок против коронавируса соответствует около 11,5% общего населения Индии, которое составляет 1,3 миллиарда человек.

Сейчас Индия столкнулась с дефицитом прививок от коронавируса, даже несмотря на то, что является одним из крупнейших производителей вакцины в мире. На фоне неконтролируемого распространения COVID-19 страна была вынуждена остановить экспорт препарата AstraZeneca для того, чтобы вакцинировать собственное население.

Аналитики прогнозируют, что при нынешних темпах получения прививок, Индии понадобится как минимум несколько лет, чтобы вакцинировать все население.

Ученый из Университета Мичигана Бхрамар Мукерджи говорит, что Индии нужно делать ежемесячно 10 млн прививок.

В Индии уже несколько дней подряд фиксируются рекордные суточные показатели заболеваемости в COVID-19 – страна вышла на первое место в мире по количеству заболевших и летальных исходов. Ежедневно в Индии диагностируют более 300 тысяч новых случаев инфицирования, в стране выявлен новый штамм коронавируса. Именно он мог вызвать вспышку заболевания, которую индийский премьер Нарендра Моди назвал «коронавирусным штормом».

Потом в ВОЗ назвали истинные причины, которые привели к ухудшению ситуации. Кроме циркуляции новых штаммов болезни в стране также низкий уровень вакцинации и большое количество массовых мероприятий. Все это привело к ситуации, за которой весь мир наблюдает сегодня.

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