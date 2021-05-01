В РФ ускорилось бегство денег из банковской системы 1.05.2021, 18:45

Опубликованы новые данные.

Снижение процентных ставок при резком ускорении инфляции обернулось для российской банковской системы стремительным бегством денег населения. По итогам первого квартала объем средств физлиц на счетах сократился на 697 млрд российских рублей, следует из статистики ЦБ РФ, пишет sprotyv.info.

К оттоку вкладов, который с небольшими паузами продолжается уже 12 месяцев и в январе-марте составил еще 559 млрд рублей, добавилось сокращение текущих и накопительных счетов: они уменьшились на 138 млрд рублей. В результате в среднем в первом квартале банковская система теряла деньги физических лиц со скоростью 7,7 млрд рублей в день.

По итогам марта россияне закрыли вклады еще на 231 млрд рублей, сообщает ЦБ. А роста средств на текущих счетах — 138 млрд рублей — оказалось недостаточно, чтобы компенсировать этот отток. Процесс приобрел массовый характер, потому что проценты по депозитам упали ниже инфляции вследствие заниженной ключевой ставки ЦБ, объясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

На вторую декаду апреля средняя доходность вкладов в топ-10 банков составляла 4,72% при официальной инфляции в 5,8%, тогда как ряд крупных кредитных организаций платит не больше 3%.

До исторического минимума ставки падали в октябре прошлого года (4,33%), после чего начался рост, который ускорился после двух подряд повышений ключевой ставки центробанка — в марте и апреле.

В режиме отрицательных реальных ставок (когда доходность рубля не покрывает инфляцию) российская экономика оказалась впервые в новейшей истории, и люди отреагировали бойкотом сбережений в рублях.

С учетом девальвации рубль потерял статус валюты сбережений. Чтобы вернуть его, при текущей инфляции ключевую ставку надо повышать минимум до 6%, так депозитные ставки соответственно будут равны или будут чуть ниже ключевой.

Не принося в банки новых денег, россияне продолжают набирать кредиты — еще на 450 млрд рублей в марте и 1,217 трлн рублей за первый квартал. В результате долг населения перед банковской системой достиг 83,9% депозитов. Это рекорд за 7 лет, который близок к абсолютному максимуму 2009 года, указывает Сусин.

Оставшись без фондирования со стороны физлиц, банковская система все больше полагается на бюджетные деньги. По итогам марта Минфин разместил на депозитах и по договорам репо еще 1,288 трлн рублей, увеличив общую сумму на счетах до беспрецедентных 6,922 трлн рублей.

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