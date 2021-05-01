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Запустившая воздушного змея обезьяна стала звездой Сети

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  • 1.05.2021, 18:55
  • 1,072
Запустившая воздушного змея обезьяна стала звездой Сети

Видеохит из Индии.

Не секрет, что обезьяны любят подглядывать за людьми и копировать их действия, но это животное занялось деятельностью, совсем не свойственной его виду, пишет 120.su.

Обезьяна, сидевшая на крыше, отлично развлекалась, запуская воздушного змея. Когда же полёт подошёл к концу, зверёк спустил свою игрушку вниз и успешно поймал её.

Сусанта Нанда, офицер департамента лесов из Индии, разместивший удивительные кадры в интернете, добавил, что эволюция обезьян, похоже, начала идти семимильными шагами.

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