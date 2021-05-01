Все на улицу 1.05.2021, 19:31

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Фото: ТАСС

Маховик увольнений впервые серьезно затронул бюджетников.

Сегодня праздник Труда. Для многих Первомай 2021 имеет весьма горький привкус. С начала года наниматели в лице государства уволили более 150 тысяч трудящихся. Эта статистика только по крупным и средним предприятиям, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина»;

«Выбрасывают за ворота» прежде всего, естественно, «бузотеров». Маховик увольнений впервые серьезно затронул бюджетников. Среди потерявших работу врачей, учителей, да и управленцев «лидируют» неравнодушные сторонники перемен. Увольняют по поводу и без оного. Не до законов власти сегодня.

А где же ордынские профсоюзы? Они вместе с брсмОвцами, извините, язык достают только по команде сверху. Еще взносы по безналу ретиво умеют собирать и разбазаривать, водку на базах отдыха пить и вкусно закусывать, как завещал прежний профбосс Лёня Козик. Ах да, подписи Лукашенко «рисуют» и в избирательных комиссиях протоколы фальшивые стряпают. За необходимые условия коллективных договоров побороться у них всегда кишка тонка.

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