Медики обнаружили удивительное свойство авокадо 2 1.05.2021, 19:36

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Авторы исследования надеются, что их открытие позволит разработать уникальный препарат.

Ученые обнаружили в плодах авокадо вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. Авторы надеются, что их открытие позволит разработать препарат для борьбы с раком крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood (перевод — ria.ru).

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — наиболее разрушительная форма лейкемии. В большинстве случаев заболевание возникает у людей старше 65 лет, и менее десяти процентов пациентов выживают через пять лет после постановки диагноза.

Обычно таким пациентам оказывают лишь паллиативную помощь, реже проводят химиотерапию. Но используемые при этом лекарственные препараты токсичны и сами могут привести к смерти пациентов. Поэтому ученые пытаются найти менее опасные вещества или соединения, которые можно было бы использовать для борьбы с лейкозом.

Ученые из США и Канады под руководством Пола Спаньоло (Paul Spagnuolo) из Гуэлфского университета в Онтарио провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков — природных продуктов и пищевых добавок.

По словам исследователей, лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, участвующего в их метаболизме, поэтому они искали вещество, способное подавлять этот фермент.

"Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить, — приводятся в пресс-релизе Гуэлфского университета слова доктора Спаньоло, профессора кафедры пищевых наук. — Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком".

Лучшим по своим свойствам оказалось вещество авокатин B — молекула из класса жиров, обнаруженная только в авокадо. Ранее ученые из лаборатории доктора Спаньоло предлагали использовать авокатин B в профилактике диабета и борьбе с ожирением. Теперь они доказали, что это соединение нацелено на критически важный для роста раковых клеток фермент.

"Фермент VLCAD может стать хорошим маркером для выявления пациентов, подходящих для этого типа терапии. Он также может быть маркером для измерения активности препарата, — говорит Спаньоло. — Это создает основу для возможного использования этой молекулы в клинических испытаниях на людях".

Ранее авокатин В уже проходил клинические испытания в качестве добавки для лечения диабета.

"Мы завершили исследование на людях, применяя его в качестве пероральной добавки, и показали, что даже значительные количества его довольно хорошо переносятся", — отмечает ученый.

Авторы надеются, что в ближайшее время им удастся провести испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови.

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