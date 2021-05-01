Игорь Чубайс: Путин загнал себя в тупик 1 1.05.2021, 19:52

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Власть РФ демонстрирует свою абсолютную несостоятельность.

Решение Следственного комитета России возбудить новое уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье о создании и руководстве общественной организацией, деятельность которой, якобы, «сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью», вызвало предсказуемую реакцию экспертов, передает «Голос Америки».

Игорь Чубайс: «Осталось начать жечь книги…»

Профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс считает, что власть, действуя неправовыми методами, демонстрирует свою абсолютную несостоятельность. По его словам, Алексей Навальный и его ФБК попали в самую «десятку», обвинили в коррупции Владимира Путина, и Кремль им за это мстит.

«Власть не может противопоставить аргументам оппозиции и растущему недовольству людей ничего кроме электрошокеров, избиения демонстрантов и издевательств над Навальным (в местах заключения), – подчеркнул он. – На мой взгляд, Запад слишком вяло реагирует на творящиеся в России беззаконие. Вслед за осужденным вопреки решению ЕСПЧ Навальным тюрьмы уготованы десяткам и сотня активистов. Власть не собирается останавливаться. В стране уже, по сути, запретили просветительскую деятельность, осталось начать жечь книги. В общем, мы оказались на самом краю пропасти».

Действия властей приведут к тому, что часть демократического движения уйдет в подполье, а обыватели ускоренными темпами начнут паковать чемоданы и уезжать за границу, полагает Игорь Чубайс.

«Страна катится в сталинские времена, а нормальным людя жить в атмосфере абсолютного беспредела претит. Возможно и появление новых форм протеста, куда более радикальных, чем нынешние. Обстановка накаляется повсеместно. Понятно, что это чревато мощным социальным протестом. Такое положение вещей не устраивает никого, кроме, видимо, одного единственного человека – Путина, который загнал себя в тупик», – заключил профессор.

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