Расследователь Bellingcat: Российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах в Украине 1.05.2021, 20:15

Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов.

Расследователь Христо Грозев сообщил, что в Bellingcat считают, что российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах боеприпасов в Украине в 2014—2015 годах. Журналист сообщил об этом в эфире Еспресо.TV.

"Сначала надо посмотреть чисто аналитически и сказать, если Россия, если ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ или Главное разведывательное управление - ред.) Делало это в странах Европейского союза, с которыми они находятся в состоянии неформальной войны, то есть ли вообще шанс, что они не делали этого в Украине, где уже доказано, что у них была агентурная сеть, и идет война? То есть аналитический вывод может быть один: да, они делали попытки подрывов в Украине тоже", — заявил Грозев.

Расследователь добавил, что учитывая последнюю информацию о методике подготовки взрывов в Чехии и Болгарии, в Bellingcat сделали вывод, что Россия может быть причастна к взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 годах.

"Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов. Они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой. То есть могли активировать детонатор позже, издалека с мобильного. Но всегда сначала они устраивали на складах пожар. И во время пожара привлекали детонатор, чтобы это было похоже на простой пожар. Так делали во всех случаях со складами ", — сообщил журналист.

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