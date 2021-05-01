Какой будет погода на Пасху 1.05.2021, 20:53

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Прогноз погоды на 2 мая.

2 мая (воскресенье) погоду в стране будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, лишь ночью в северо-западных районах страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, пишет сайт pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами, в основном по юго-западу страны, грозы, сильные дожди. Ветер восточной четверти умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -1°С по северу до +10°С по югу страны, днем +9..+15°С, в юго-восточных районах +16..+20°С.

3 мая (понедельник) республика окажется в зоне действия южного циклона, смещающегося с юго-востока Польши через Беларусь на Смоленскую область России. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики дожди. Ночью во многих районах, днем местами по северу сильные дожди. Ветер западной четверти порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от +2°С по западу до +11°С по юго-востоку, днем +6..+12°С, в юго-восточных районах до +14°С.

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