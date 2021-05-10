США после вывода войск из Афганистана хотят переместить их в Узбекистан и Таджикистан 3 10.05.2021, 7:30

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иллюстрационное фото

Ближе к России?

США после вывода войск из Афганистана хотят разместить их в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, в частности, в Узбекистане и Таджикистане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди военных чиновников, пишет «Новое время».

По данным газеты, такое размещение войск позволит США быстро реагировать на ситуацию в Афганистане, так как Узбекистан и Таджикистан граничат со страной. Но серьезное российское присутствие и растущее присутствие Китая в регионе, а также напряженные отношения США с этими странами усложняют планы Вашингтона.

Американское военное командование стремится, чтобы базы, где разместят войска, поддерживали правительство Афганистана и сдерживали деятельность движения Талибан. Пока никаких запросов о базах в Центральной Азии не направлялось — в Пентагоне взвешивают все варианты.

Ранее WSJ сообщила, что европейские союзники просят США отсрочить вывод войск, чтобы дать странам НАТО больше времени для аналогичного шага.

3 мая глава Госдепартамента США Энтони Блинкен допустил, что после ухода из Афганистана американских военных к власти в стране может прийти движение Талибан.

«Существует много сценариев, и мы должны быть готовы к ним. Мы смотрим на это трезво», — заявил глава Госдепа. По его словам, за 20 лет США выполнили свою миссию в Афганистане, «наказав» тех, кого подозревают в организации терактов 11 сентября 2001 года.

После вывода войск США намерены и далее оказывать властям Афганистана экономическую, гуманитарную и другую помощь.

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