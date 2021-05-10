«Сегодня речь идет не о бизнесе, а о выживании семей» 3 10.05.2021, 7:50

2,868

Как власти толкают предпринимателей на площадь.

С 9 июля ИП запретят расплачиваться использовать наличную валюту для закупок товаров за границей. Эксперты уже называют это постановление катастрофой для малого бизнеса. Экспертную оценку сложившейся ситуации для сайта Charter97.org дала предприниматель из Витебска Ирина Яскевич.

– Все очень просто, нас пытались закрыть разными способами, потому что мы, похоже, не нужны нашему государству. Можно было преодолеть маркировку, сертификаты, но теперь люди закупаться в России за безнал не смогут, потому что просто не получится заказывать товар по 5-10 единиц с разных точек. У ИП не будет времени и возможности это делать, да и российские фирмы не будут связываться с белорусскими предпринимателями из-за минимальных закупок.

Сегодня часть людей, особенно в регионах, торгуют только по выходным, поэтому речь даже не о том, будут ли предприниматели или нет, а что множество людей останутся без рабочих мест и средств для существования. Вот это самое страшное. Мы добивались каких-то отсрочек по применению наказаний, проверок, но это уже не спасет предпринимателей. Сколько бы ты не переносил наступление срока ответственности, оно сохраняется по отчетности. Я считаю, что это постановление 203/4 ставит крест на существовании предпринимателей, особенно в регионах.

Наши органы подают данные, что предпринимателей становится больше, но это неправда. Они в одной винегретной куче показывают ремесленников, самозанятых, там же идет увеличение ИП как услуги, а торговля закрывается. Люди, которые крепко стояли на ногах, имели несколько точек, сегодня сохранили только одну. Многие становятся ремесленниками просто потому, что им нужно как-то зарабатывать и не хотят оказаться безработными, ведь для «тунеядцев» тоже ужесточили различные моменты. Вообще, это тема настолько неблагодарная и болезненная для людей, что об этом можно говорить до бесконечности, но 9 июля – это определенный рубеж.

Я не понимаю одного, ведь кроме того, что предприниматели уплачивают налог единой ставкой, невзирая на то, что заработал ты там что-то или нет, они отчисляют еще множество косвенных налогов. Это и содержание своих арендных площадей, зарплаты тех, кто обслуживает, перевозчики и так далее. Сегодня предпринимательство – структура хрупкая и ранимая, которая выживает, а не живет. Я даже не знаю, что сегодня можно сделать, чтобы реанимировать ее.

Любое увеличение на один рубль уже достаточно проблематично для торговли, а на фоне коронавируса, невозможности закупок товаров, все доживают, люди достали все, что могли из своих кубышек. Для оплаты обязательных платежей уже пользуются пенсиями родителей, зарплатой другого члена семьи, а те, кто вдвоем работают на рынках, оба предприниматели, у них практически нет выхода.

– В свое время вы проводили успешные акции на рынках Витебска и Витебского района, благодаря которым получали полную картину настроений простых людей. Что сейчас говорят о политике властей продавцы и покупатели на рынках вашего региона?

– К сожалению, все привыкли к тому, что вдруг все поменяется в последний момент. Буквально за два дня до Нового года ИП отменили растаможку, перед самым часом «икс» дают какое-то послабление. Раньше нам было разрешено менять в обменниках, завозить товар на определенную сумму, это спасало людей.

Власти говорят по телевизору, что будет уничтожен бизнес, причем не уточняя какой именно. Нет войны, нет бомбежки, якобы мирно живем, но заводы закрываются, ситуация ухудшается. Когда тяжело бизнесу, то ему делают послабления, снижают налоги, аренду, дают возможность дожить до лучших времен. ИП приходится заботиться самим о своем рабочем месте, люди сами, без какой-либо помощи организовывают, оплачивают и выживают. Мне бы хотелось предложить чиновникам попробовать купить стульчик, стол, компьютер и работать на рабочем месте, потому что государство на ИП не потратило ни копейки, оно только берет налоги. Сегодня речь идет не о бизнесе, а о существовании семей.

– Когда-то Лукашенко заявил, что пожмет руку последнему предпринимателю. Почему режим так боится частного бизнеса и частной инициативы?

– Вы знаете, это связано с коррупцией, потому что у них бизнес поделен на сегменты, там стоят свои люди. Даже если взять простой пример, мы все говорим о равных условиях, тогда давайте обратим внимание на «Евроопт». Там нет сертификатов, все свалено в одну кучу – и детское белье, и футболки, и все что угодно – предпринимателю этого делать нельзя. Если поделить площади, которыми владеют собственники (я так понимаю, близкие к руководству страны) на шесть квадратных метров и посмотреть, сколько они уплачивают налогов, то мы увидим, как они «наполняют» бюджет. Это немыслимо, человек сидит в шести квадратных метрах, платит налог и еще кучу косвенных.

Когда мне говорят про равные условия, тогда я говорю: «Дай дотации из бюджета, чтобы человек мог получить минимальную заработную плату. Хватить считать их выручку и доходы. Никто и нигде не дает им бесплатно товар». Сегодня нужно понять – все выживают, только одни для выживания просят деньги из бюджета, а другим приходиться самим искать выходы из ситуации. Не мешайте им, дайте им жить.

– Общественное объединение «Перспектива» заявило, что большинство ИП рассчитываются наличными и не смогут выполнить новые условия. Что будет дальше? Можно ли ожидать рост цен на некоторые товары?

– Я думаю, что особого роста цен на товары не может быть по нескольким причинам. Люди с удовольствием ходят во всякого рода секонд-хенды. Это магазины с одеждой из Азии, у которых даже нет терминалов, где не дают никаких чеков, а потом мы видим их в обменниках, когда они скупают валюту. Поднять стоимость товаров для ИП очень сложно, потому что у них и так 3-4 покупателя за неделю. Если они еще поднимут, то простите, что можно продать нищим людям. Люди с достатком покупают в магазинах, в бутиках или за границей, а наши с вами соседи ищут, где дешевле и еще, кто сделает скидочку. Любой разумный предприниматель будет учитывать все свои затраты и, вероятно, попробует поставить цену чуть выше, но кто это будет покупать.

Еще хотелось бы сказать, что будут кассовые аппараты, СКНО на рынках, правда, нужно купить маленький принтер. Вот гляжу на этих людей и думаю, неужели вы настолько оторваны от жизни, что не видите население, которое на двух погонных метрах пытается выложить товар, чтобы хотя бы на сегодняшний день окупить свои затраты. Каждый кассовый аппарат, СКНО, принтер – это, как минимум, по 5 рублей за обслуживание.

Я считаю, что предприниматели, белорусы, они хотят одного – жить там, где они родились. Нельзя говорить, что это ошибка в предпринимательской среде, мол, они не перестроились, потому что следующим шагом будет ошибка, мол, в какой стране ты родился, а это уже страшно.

– Что будет с ассортиментом и доступностью товаров? Могут ли белорусы в регионах столкнуться с дефицитом или подорожанием важных для потребления товаров, которые теперь будут только в государственных магазинах?

– Я думаю, что на сегодняшний день глубокие регионы, деревни, небольшие райцентры выживают благодаря выездной торговле. Кто-то из жителей все равно едет на оптовую закупку в «Светофор» или «Евроопт», там закупают для себя и соседа. Некоторые из них, кроме продуктов, уже ничего не покупают, поэтому государство нисколько не выигрывает от того, что предприниматели закроются. Власти отдадут свободные площади тому же «Светофору», «Евроопту» и магазинам с одеждой из Азии, которые быстро перестроились.

Два года по нашему законодательству человека не проверяют, чтобы не мешать бизнесу, но до окончания срока эти компании меняют в названии буковку и становятся другой организацией. Потом их снова два года не проверяют. Получается печальная ситуация, но нужно понимать, что этот беспредел, нежелание понять ИП, все это было создано органами власти. Бизнес делает все, чтобы выполнять условия, которые поставило руководство, но получается так, что сегодня одно, завтра другое, а послезавтра третье.

Российские партнеры не несут такой ответственности, как наши предприниматели. Там не выдают документов, не имеют сертификатов и есть срок реализации остатков. Допустим, вот с завтрашнего дня нельзя вот этот товар, получается, что вам дано полгода, чтобы реализовать остатки. Отлично, я поехала и купила их остатки, но я уже не могу реализовывать эту продукцию у нас. Почему разрешенный товар нельзя реализовать здесь? Все мы говорим о прослеживаемости товара, тогда почему никто не поднимает вопрос, что если я поехала в Россию, сняла там позиции товара, их коды, то когда я приехала домой в нашем программном обеспечении нельзя поставить их на учет. Это что? Вина предпринимателя? Таких вопросов очень много.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».