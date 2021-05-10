Как и куда будут путешествовать белорусы в 2021 году? 10.05.2021, 7:56

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На сегодня чартерная программа широкая и более объемная, чем в прошлом году.

Какие туристические направления открыты для белорусов в 2021 году и что происходит с въездным туризмом, рассказали «Ежедневнику» эксперты.

Как и куда будут путешествовать белорусы в 2021 году?

Прошлый сезон для туризма выдался очень тяжелым. Согласно данным статистики, общее количество организованных белорусских туристов, выехавших за рубеж в 2020 году, составило 253 877. Для сравнения: в 2019 году таких туристов было в несколько раз больше – 982 935.

Этот сезон обещает быть лучше предыдущего. Однако, уже очевидно, что рынок выездного туризма не восстановится в полном объеме к показателям до пандемии.

Итак, какие направлении открыты для белорусов в этом сезоне?

Белорусы могут улететь на отдых этим летом в Турцию, Египет, Албанию, Тунис, Болгарию, Кипр, Сербию, Грузию, Танзанию, Мальдивы, ОАЭ и другие страны.

Страны Европейского союза пока закрыты, исключение – Греция и Кипр.

— Италии и Испании, скорее всего в этом сезоне не будет. Это связано с решением правительств данных стран. По каким причинам приняты эти решения – с точки зрения безопасности, экономики – мы не знаем. Официальное объяснение: эпидемиологическая безопасность собственных граждан. Поэтому из Европы мы можем видеть только Балканы и Кипр в этом году, также планируется чартерная программа с середины мая в Грецию, – прокомментировал ситуацию по туристическим направлениям в этом сезоне в беседе с «Ежедневником» руководитель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый.

Что с предоплатами?

Еще один больной вопрос – оплаченные белорусами год назад туры в Европу, перечисленные туда предоплаты, которые так там и остались.

Как считает Филипп Гулый, если направление открывается, то иностранные компании должны принять белорусских туристов за ранее оплаченные деньги и оказать им соответствующие услуги в полной мере.

— Да, могут быть какие доплаты, пот—ери. Однако, мы полагаем, что наши туристы также смогут отправиться в Грецию в те же отели, которые ими были зарезервированы год назад. Да, какие-то гостиницы могут не работать в связи с пандемией. Но мы надеемся, что туристы смогут получить равнозначный отдых тому, который они оплатили, – сказал он.

В пиковые даты ажиотаж, чтобы сдать ПЦР-тест

Филипп Гулый прокомментировал и ситуацию с ПЦР-тестами.

По его мнению, сейчас достаточно лабораторий, которые делают ПЦР-тесты.

— Конечно, все равно есть пиковые даты, и в эти дни мы наблюдаем ажиотаж. В принципе, в организованном туризме крупные туроператоры еще в прошлом сезоне организовали тестирование на ковид, и сегодня они продолжают так же работать. Конечно, хотелось бы, чтобы возможностей сдачи пцр-теста по выходным дням было больше, – рассказал представитель РСТИ.

По мнению эксперта, здесь правильно было бы синхронизироваться турбизнесу, а точнее бизнес-союзам, и государственным регуляторам с Минздравом и определить эти пиковые даты.

Что с въездным туризмом?

Прошлый год, наверное, стал самым худшим в истории въездного туризма за последние 20 лет. Всего по итогам прошлого года в нашей стране с туристическими целями побывали 34156 иностранцев (в 2019 – 405472!).

— Турбизнес, который занимается въездом, переживает очень тяжелые времена, – обратил внимание Гулый. – Потому что въезд сократился на 90%, а это огромные цифры.

Он отметил, что коллективы большинства компаний распущены. Мелкие уже закрылись. Крупные держатся благодаря собственным инвестициям, заработанным ранее ресурсам.

— Хуже другое: пока неизвестно, как долго ждать, какого импульса и потока туристов. Многие компании как-то выживают, но далеко не все, – добавил он.

Нынешний сезон будет лучше предыдущего

Что касается выездного туризма, эксперт отметил, что сегодня идет борьба за качество и клиента, существует высокая конкуренция, так как рынок сократился.

В целом, говоря о перспективах нынешнего сезона, Филипп Гулый заметил, что он однозначно будет лучше предыдущего.

— Да, выездной сезон не сравнится с 2019 годом, но будет точно лучше лета-2020, если не будет каких-то острых потрясений. Проблемы, которые были в мире уже прогнозируемы и понятны, – отметил он. – Мы северная страна, и белорусам нужно море.

На сегодня чартерная программа широкая и более объемная, чем в прошлом году, обратил внимание эксперт.

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