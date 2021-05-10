Детективный сюжет 2 Эль Мюрид

10.05.2021, 7:58

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Эль Мюрид

Петров с Бошировым решили порыбачить неподалеку от министра-охотника?

Какая-то странная история с бывшим главврачом Омской БСМП, ставшим министром здравоохранения той же области после госпитализации в нее Навального. Он вроде бы как потерялся в тайге, вследствие чего возникли подозрения о том, что где-то рядом могли отдыхать либо Петров с Бошировым, которым срочно позарез вдруг решилось порыбачить на природе, либо их коллегам по бизнесу продажи спортивного питания захотелось того же. В общем, беспокойство за министра выглядит вполне обоснованным.

Теперь пошли сообщения, что найден мотовездеход министра, потом - что он сам. Теперь начали отрицать находку министра, дескать, ищем.

Может, Петров с Бошировым снова перепутали дозу спортивного питания, и теперь в оперативном порядке решается - найти министра живым или все-таки с прискорбием сообщить о его встрече с медведем.

Страна у нас последнее время просто фонтанирует детективными сюжетами. Такое впечатление, что Дарью Донцову назначили руководителем какой-нибудь управы по спецоперациям. Соответственно, и истории все одна на другую похожи, и количество их просто зашкаливает.

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