закрыть
10 мая 2021, понедельник, 9:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский историк о позиции Кремля по Второй мировой войне: Не спорь с дураком

1
  • 10.05.2021, 8:17
  • 2,366
Украинский историк о позиции Кремля по Второй мировой войне: Не спорь с дураком

Украина имеет полное право отмечать победу над нацизмом.

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович назвал пропагандой официальную точку зрения России на День Победы. Об этом он сказал 9 мая в эфире телеканала "Украина 24".

"Бог с ними, с россиянами. Пусть сходят с ума как могут. Официальная госпропаганда так настроена, что они сами себя отравляют, это их дело. Наше дело – в спорах с ними не быть покусанными этими токсичными практиками, не принимать их", – объяснил Дробович.

Глава УИНП считает, что "в борьбе за эти празднования нужно помнить – не спорь с дураком, он все равно задавит тебя опытом в этом деле".

"Поэтому не надо об этом спорить, имеется в виду Россия в споре за праздники. И второе, что важно сказать – Украина имеет право отмечать победу не из-за того, что [президент РФ Владимир] Путин хочет отобрать или Путин все это превращает в токсичную историю, а из-за восьми миллионов наших людей, которые погибли во имя победы над нацизмом. 8 млн человек погибли – это важнейший аргумент", – подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок