Украинский историк о позиции Кремля по Второй мировой войне: Не спорь с дураком 1 10.05.2021, 8:17

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Украина имеет полное право отмечать победу над нацизмом.

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович назвал пропагандой официальную точку зрения России на День Победы. Об этом он сказал 9 мая в эфире телеканала "Украина 24".

"Бог с ними, с россиянами. Пусть сходят с ума как могут. Официальная госпропаганда так настроена, что они сами себя отравляют, это их дело. Наше дело – в спорах с ними не быть покусанными этими токсичными практиками, не принимать их", – объяснил Дробович.

Глава УИНП считает, что "в борьбе за эти празднования нужно помнить – не спорь с дураком, он все равно задавит тебя опытом в этом деле".

"Поэтому не надо об этом спорить, имеется в виду Россия в споре за праздники. И второе, что важно сказать – Украина имеет право отмечать победу не из-за того, что [президент РФ Владимир] Путин хочет отобрать или Путин все это превращает в токсичную историю, а из-за восьми миллионов наших людей, которые погибли во имя победы над нацизмом. 8 млн человек погибли – это важнейший аргумент", – подчеркнул он.

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