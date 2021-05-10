Губернатор и писатель Вадим Штепа

10.05.2021, 9:22

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Александр Лебедь

фото: wikipedia

С точки зрения империи они оба были «предателями».

2000 год. Свободно избранный губернатор Красноярского края Александр Лебедь вновь приехал в гости к российскому писателю Виктору Астафьеву в село Овсянка. Вообще, он там зависал постоянно - каждый месяц на несколько дней уж точно. Девушки в краевой администрации отвечали по телефону: "Губернатор у писателя, когда вернется, не знаем..." )

Александр Иванович с Виктором Петровичем удивительно легко нашли общий язык - говорили часами (мечтаю найти записи!), парились в бане, рыбачили, выпивали - как без этого? А с точки зрения империи - они оба были "предателями". Лебедь был "предателем" потому что прекратил чеченскую войну и подписал мирный договор с Асланом Масхадовым. А Астафьев был "предателем" потому что как реальный фронтовик ломал имперскую "великопобедную" мифологию. Его четкое определение:

— Советская военщина — самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Это она "победила" 1:10! Это она бросала наш народ, как солому, в огонь — и России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и все это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.

Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно "выигранную" войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови.

Через год Виктор Петрович умер, а через полтора года губернатор Лебедь разбился на вертолете. И теперь от лица русских вещает только путинское победобесие.

Вадим Штепа, "Фейсбук"

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