Что в длинные выходные происходит с валютой в обменниках
- 10.05.2021, 9:57
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Лучший способ защитить свои сбережения — хранить их в наличной валюте.
Несмотря на длинные выходные, часть обменных пунктов банков, работающих в Беларуси, продолжает функционировать.
По данным select.by на 09:00, в Минске установлены следующие курсы основных иностранных валют:
доллар выгоднее всего можно продать по 2,534, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,585);
евро 3,066 / 3,07 (3,11);
100 российских рублей 3,412 / 3,42 (3,5).
Отметим, что в интервью сайту Charter97.org экономист Лев Марголин заявил, что лучший способ защитить свои сбережения — хранить их в наличной валюте.