Ученые обнаружили удивительные статуэтки божеств древней цивилизации Винча 10.05.2021, 10:10

иллюстрационное фото

Артефактам свыше 7 тысяч лет.

Во время раскопок в южном регионе Сербии археологи обнаружили несколько фигурок из глины, изображающих бога. Они также нашли артефакты, которые имели женские характеристики и выглядели как современное описание инопланетян. Об этом пишет howandwhys (перевод - «Апостроф»).

Статуэтки были сделаны людьми древней загадочной цивилизации Винча.

Большинство этих странных гуманоидных фигур изображены как божества-хранители, некоторые из них считаются добрыми, а другие - злыми. Зооморфно-антропоморфные изображения - загадка для многих исследователей, но ответа на нее нет. По мнению теоретиков, это может быть лучшим примером контакта с внеземными существами, пришедшими с других планет.

Исследователи проанализировали город и предположили, что этот город можно считать интеллектуальным центром культуры. Обнаруженные археологами артефакты объясняют, что культура Винча не отставала от других передовых древних культур того времени.

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