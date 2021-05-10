Офшоры для КГБ, общак Кремля и покупка «Челси»: что мы узнали из книги «Люди Путина» 1 10.05.2021, 10:09

Фото: Bloomberg

Почему российские олигархи обиделись на писательницу из Великобритании?

Как минимум четверо российских миллиардеров подали в суд на Кэтрин Белтон, написавшую книгу "Люди путина". Сайт liga.net почитал, что же им так не нравится

В начале мая издание Finanсial Times cобщило, что российские миллиардеры подали иски в Лондонский суд на Кэтрин Белтон, автора книги "Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию и завоевывает Запад". Сраеди истцов Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, Шалва Чигиринский и корпорация Роснефть (это не коллективный иск).

Что в книге так не понравилось олигархаи и что нового она рассказывает о путинской России?

Журналисты прочитали работу Белтон (доступна только на английском языке) и пересказывает пять примечательных историй о Путине, его друзьях, российских олигаргах и больших деньгах.

Контрабанда и первый "ландромат". Чем занимался Путин в Дрездене

Книга "начинается" в Восточной Германии, которая просто кишит КГБ-шниками, рассказывает трансформацию Путина из кгбиста в невзрачного чиновника мэрии Петербурга, а затем в молодого президента-либерал, а дальше - в диктатора, создавшего системы власти, где крупнейшей страной мира руководит десяток выходцев из КГБ.

Бывшая корреспондентка Financial Times в России Кэтрин Белтон описала не только восхождение Путина к власти, но и детально расписала постепенный захват его сослуживцами и друзьями детства почти всех отраслей российской экономики.

Disclaimer:

Белтон ссылается на многочисленных собеседников, в том числе среди близкого окружения Путина и его соратников. Многие из них сохраняют анонимность. Один из публичных спикеров – российский миллиардер Сергей Пугачев имеет конфликт интересов, он бежал из России и обвиняет Путина в захвате своих активов.

Другой важный источник – экс-топ-менеджер банка Россиия Сергей Колесников, сбежавший в начале 2010-х из России на Запад. Он рассказал о схемах по выводу денег из российских госкорпораций в офшоры.

В некоторых случаях автор не приводит альтернативных источников озвученной информации. В связи с этим многие утверждения невозможно подтвердить или опровергнуть.

С началом Холодной войны (ранние 50-е) Дрезден стал центром коммерческого шпионажа Восточной Германии, отрезанной от остального Запада экономически, культурно и технологически.

Чтобы закрыть прореху, местная спецслужба Штази при поддержке КГБ занималась "контрабандой" технологий. В середине 80-х бизнес-разведка была особо активной: десятки советских агентов работали во Франции и в западногерманских компаниях, таких как Siemens и Bayer.

Поиск информаторов в Западной Европе был одной из ключевых задач 32-летнего офицера КГБ Владимира Путина в ГДР, который прибыл в страну в 1985-м. Уже скоро акценты изменились: спецслужбисты начали решать другой вопрос – как создать канал по выводу денег из рушащегося социалистического блока.

Контакты среди западных бизнесменов стали одним из главных активов советских силовиков в Германии. Белтон пишет, что одним из помощников Штази-КГБ стал австрийский предприниматель Мартин Шлафф, который через свои фирмы перенаправлял деньги из ГДР в Лихтенштейн, Сингапур и Швейцарию. К примеру, с 1986 по 88 годы он получил 130 млн марок (на тот момент – порядка $70 млн) якобы под финансирование секретного военного проекта, который так и не был реализован.

От редакции. Мог ли австрийский олигарх сотрудничать с КГБ

Прямая связь Шлаффа с Путиным не подтверждена. Белтон утверждает, что в 80-х он ездил в Москву для консультаций с "официальными лицами", а после распада соцблока его структуры стали вести бизнес с компаниями, приближенными к правящему режиму Путина.

Косвенные подтверждения: еще в середине нулевых немецкая пресса писала о связи с Газпромом компании из орбиты Шлаффа Centrex.

Сейчас Шлафф – один из богатейших людей Австрии, он владеет лидером мирового рынка огнеупорных материалов RHI Magnesita, имеет бизнес-проекты в России.

Что Альфа-Групп могло не понравиться в книге ?

Альфа-Групп – международная бизнес-структура, один из крупнейших холдингов российского происхождения. Альфа-Банк – самый большой частный банк РФ.

Основатели группы – участники российского списка Forbes: выходцы из Львова и Киева Михаил Фридман (11 место, состояние – $15,5 млрд) и Герман Хан (18, $10,1 млрд), сокурсник Фридмана Алексей Кузьмичев (24, $7,8 млрд), а также министр первого посткоммунистического правительства России Петр Авен (30, $5,3 млрд).

Авторка книги утверждает, что бизнесменам удалось сохранить свой бизнес, созданный еще в начале 90-х, благодаря контактам со спецслужбами и хорошим отношениям лично Путиным. Она приводит несколько косвенных аргументов.

Первое: нынешний глава совета директоров Альфа-Групп Авен во время работы в правительстве РФ пересекался с Путиным при контактах с мэром Петербурга Анатолием Собчаком, которому ассистировал будущий президент. С разрешения Авена Путин организовал систему, в рамках которой мэрия выдавала частным компаниям лицензии на продажу за границу государственных запасов металлов, нефти и нефтепродуктов в обмен на поставки в РФ продвольствия. Так власти хотели решить продовольственный кризис, но фактического импорта продуктов не происходило.

Второе: Белтон пишет, что Фридман был "одним из молодых комсомольцев, культивируемых КГБ первыми бизнесменами страны".

Третье: она приводит обстоятельство, что с середины нулевых одним из ключевых активов Альфа-Групп компании CTF Holding, зарегистрированной на Гибралтаре, руководил Франц Фольф – сын Маркуса Вольфа, главы Штази конца 80-х, с которым Путин пересекался в Дрездене.

От редакции. Альфа-Групп и Путин – есть ли связь?

О причастности Франца Вольфа к Альфа-Групп (он имел отношение и к другим активам) стало известно благодаря публикации материалов OffshoreLeaks в немецкой прессе в 2013 году.

В 2017 году в "досье Трампа", которое по заказу компании Fusion GPS составил бывший британский разведчик Кристофер Стил, утверждалось, что Фридман, Хан и Авен состоят в хороших отношениях с Путиным, консультируя его по вопросам международной политики в обмен на "помощь в бизнес-вопросах". Бизнесмены пытались оспорить информацию в американском суде и проиграли. После чего подали иск в Лондонский суд и там выиграли дело, суд постановил исправить содержание доклада.

В интервью российскому Forbes в 2017 Фридман отрицал любые неформальные отношения с Путиным. Онако подтвердил, что действительно был сокурсником Владислава Суркова – многолетнего помощника президента РФ и топ-чиновника Кремля В 2018 Минфин США внес Фридмана и Авена в список 210 россиян "приближенных к Путину".

Еще одна деталь: в 2017 году инвестфонд MSP Stiftung купил около 10% компании ABH Holding, владеющей Альфа-Банком. Владелец Фонда – австриец Мартин Шлафф, тот самый человек, который в конце 80-х сотрудничал со Штази.

Подтверждений связи Фридмана или Авена с КГБ автор книги не приводит.

"Общак" для клана Путина

В книге утверждается, что относительно малоизвестная страховая компания из орбиты Газпрома Согаз и петербуржский производитель медпрепаратов Петромед в середине нулевых были "общаком" новой элиты Путинской России.

Через Согаз выводились деньги Газпрома, Петромед принимала "донаты" – платежи российских бизнесменов в обмен на лояльность Путина и его окружения. Потоки замыкались на счетах в банке Россия, акционерами которого были члены близкого круга президента РФ – Ковальчук, Тимченко, Якунин, Шамалов и другие.

Белтон пишет, что один из первых таких "донатов" – $203 млн – уже в 2001 году внес олигарх "ельцинской эпохи" и протеже Бориса Березовского Роман Абрамович. Деньги ушли офшорам в Панаме и на Британских Виргинских Островах. Панамскую компанию – Santal Trading – высокопоставленные сотрудники банка Россия называли "сейфом". За эти деньги, в частности, строился недавно найденный "дворец Путина" на Черноморском побережье. После этого о праве собственности на объект заявил один из друзей президента РФ Аркадий Ротенберг.

Еще один знаковый "общак" – швейцарский нефтетрейдер Gunvor, которым формально владеет Тимченко. Эта компания – крупнейший торговец российской нефтью и один из главных бенефициаров атаки российских властей на нефтяную компанию ЮКОС Михаила Ходорковского.

По мнению автора, Тимченко – только формальный держатель Gunvor. Ее швейцарская регистрация позволяет считать компанию "скрытым кошельком Путина" и его окружения объемом, как минимум, $10 млрд. Документальных подтверждений этой версии нет.

Один из инсайдеров Белтон, рассказал примечательную деталь, что топ-руководители РФ использовали при обсуждении бизнеса псевдонимы. "Никнейм" Путина – "Михаил Иванович", Ковальчука – "Косой", Миллера – "Солдат", Тимченко – "Гангрена".

Сам Тимченко – один из самых непубличных членов окружения Путина. Не только для общественности: даже некоторые близкие соратники президента РФ могли ни разу не видеть этого нефтяного магната.

Тамбовские, Солнцевские и украинский след

Петербург начала 90-х – важная точка в истории становления клана Путина, пишет автор. Тогда город был вотчиной "тамбовской ОПГ", в частности группировка занималась контрабандой через Петербужский порт, руководителем которого был будущий глава Газпрома Алексей Миллер, а неформальным куратором выступал коллега Путина по КГБ Ленинграда Виктор Иванов.

От редакции. Путин и "тамбовская ОПГ"

Сам Путин в то время был чиновником питерской мэрии (председателем Комитета по внешним связям), позже – вице-мэром города.

В 1997-2000 Путин был консультантом на общественных началах российско-немецкой компании SPAG. В 2001 американский журнал Newsweek и итальянская газета La Repubblica писали, что компанию контролировала "тамбовская" ОПГ, которая использовала ее для отмывания денег. В частности, на деньги колумбийской наркомафии "тамбовцы" приобретали недвижимость в Петербурге.

В 2016 году в Испании завершилось расследование об отмывании денег членами "тамбовской ОПГ". Среди фигурантов были люди, приближенные к правящей элите РФ: депутат Госдумы Владислав Резник и заместитель близкого соратника Путина Викора Иванова Николай Аулов.

Болтон утвержлает, что в нулевых Путин имел связи с еще одной известной российской ОПГ – "солнцевской". Одна из ключевых фигур группировки – Семен Могилевич, один из самых опасных преступников мира, по мнению ФБР.

"Солнцевские" занимались отмыванием денег и энергетическим бизнесом. Один из самых запоминающихся эпизодов – участие Могилевича в газовых переговорах между Россией и Украиной. Он помог навязать компанию-посредника при поставках газа в Украину – Росукрэнерго, которой владели Газпром и структуры протеже Могилевича Дмитрия Фирташа.

Челси Абрамовича – для Путина

В 2003 году российский олигарх Роман Абрамович купил футбольный клуб Челси из Лондона за $240 млн.

На тот момент бизнесмен продал свои основные активы (Сибнефть – Газпрому, долю в "Русском аллюминии" – Олегу Дерипаске) и занимал пост губернатора Чукотки. По мнению Болтон, возможности избежать странного назначения он не мог, опасаясь судьбы другого олигарха Михаила Ходорковского, который получил десятилетний срок по обвинению в мошенничестве.

Покупка Челси должна была стать хорошим пиаром и пропуском в британское общество – не только для элиты, но и для обычных граждан. Неизвестно, думал ли об этом Абрамович, однако идея заняться футболом в Англии принадлежала не ему, а Путину.

Президент РФ уже тогда хотел повысить международный имидж России. Среди его целей были крупные спортивные мероприятия – Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу. Путин своего добился: в 2014 РФ приняла зимнюю Олимпиаду, в 2018 – футбольный ЧМ.

Действующие лица. Путин и его ближний круг

Кто – те самые люди, захватившие власть в России, о чем пишет журналистка Financial Times?

Владимир Путин, 68 лет, президент РФ – экс-агент КГБ, работавший в ГДР (Дрезден), заметситель мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в 90-х – директор ФСБ, президент России с 2000 года (с 2008 по 2012 президентом был Дмитрий Медведев, Путин занимал кресло премьер-министра).

Николай Патрушев, 69, глава Совбеза РФ – экс-директор ФСБ (службы-преемницы КГБ), один из идеологов "возрождения Российской Империи", наиболее влиявший на Путина в начале президентства.

Игорь Сечин, 60, глава корпорации Роснефть – экс-сотрудник КГБ Ленинграда; личный секретарь Путина в мэрии Санкт-Петербурга; в первые годы президентства Путина – замглавы Кремля.

Сергей Иванов, 68, член Совбеза РФ – два года работал вместе с Путиным в КГБ Ленинграда; при президенте Путине – министр обороны РФ и глава Кремля.

Владимр Якунин, 72, экс-глава РЖД – выходец из Ленинграда, офицер КГБ. Считается одним из ближайших соратников Путина.

Виктор Иванов, 70 – еще один выходец из ленинградского КГБ; топ-чиновник времен первого срока Путина, возглавлял первую экспансию Кремля в экономику. Считается "помощником" тамбовской ОПГ в поставках наркотиков из Колумбии в Западную Европу через порт Санкт-Петербурга.

Николай Шамалов, 71, – в 90-е сотрудник Путина мэрии Петербурга, представитель компании Siemens в России, информатор КГБ/ФСБ. Сын Шамалова Кирилл был женат на дочери Путина Екатерине Тихоновой. Сейчас Кирилл Шамалов – вице-президент компании Сибур Геннадия Тимченко. Другой сын Шамалова – Юрий – руководит крупнейшим чатсным пенсионным фондом России Газфонд, которому принадлежит Газпромбанк (входит в ТОП-3 банков в РФ, изначально принадлежал Газпрому).

Дмитрий Медведев, 55, замглавы Совбеза РФ, председатель путинской партии Единая Россия – юрист, начинал как заместитель Путина во главе мэрии Петербурга. В 2008-2012 был президентом РФ, отказавшись идти на второй срок в пользу Путина.

Сергей Чемезов, 68, гендиректор корпорации Ростех – сослуживец Путина во время службы в Дрездене.

Алексей Миллер, 59, глава Газпрома – коллега Путина по комитету внешних связей Петербуржской мэрии, экс-директор порта Петербурга.

Виктор Черкесов, 70 – шеф и ментор Путина в КГБ Ленинграда, позже – заместитель будущего президента РФ, когда тот возглавлял ФСБ. Оставался ключевым советником Путина в первые годы его президентства.

Геннадий Тимченко, 68, совладелец компаний Новатэк и Сибур (вторая после Газпрома газовая компания и крупнейший нефтехимический холдинг России) – начинал в Петербурге, близко знаком с Путиным с начала 90-х, к середине нулевых стал крупнейшим трейдером российской нефти через компанию Gunvor.

Юрий Ковальчук, 69, совладелец банка Россия, крупнейший медамагнат страны. По данным Минфина США, это финучреждение обслуживает российскую политическую элиту во главе с Путиным. Среди акционеров банка Росиия – компании Тимченко, Якунин, Шамалов. Племянник Ковальчука Кирилл возглавляет Национальную медиа группу, в которую, среди прочего, входит Первый канал.

Аркадий Ротенберг, 69 – экс-партнер Путина по дзюдо, сейчас – один из крупнейших господрядчиков России. В частности его компания строила мост в оккупированный Крым, который обошелся бюджету РФ примерно в $5 млрд.

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