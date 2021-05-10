«Врач найдет себе работу, но будет лечить не белорусских детей, а польских, литовских, немецких» 10.05.2021, 10:15

Белорусы возмущены отношением лукашистов к врачам.

«Вечерний Бобруйск» пообщался с парикмахером Еленой:

- На 1 мая встретились с подругой, пошли прогулялись по городу. И пришли с ней к мнению, что нет у нас праздничного настроения, раньше как-то все недочеты проще воспринимались, а теперь раздражает многое, даже облупленная краска на аттракционах в городском парке, да и знаете, лица у наших людей несчастливые, какие-то отрешенные. От этого тоже тяжелее становится. Хотя, встречаются и довольные, но это либо подростки, либо совсем молодые родители, либо те, кто уже успел расслабиться.

Еще огорчают ежедневные новости, которые читаешь в интернете. Хотелось бы, чтобы это наконец-то все закончилось. Ведь хочется жить в нормальной стране, где можно планировать свое будущее, а не так...

Меня очень раздражает отношение нынешней власти к врачам. Их много поувольняли после августовских событий. На мой взгляд, нельзя увольнять специалистов, кто тогда лечить будет? У нас не так уж много профессионалов, к которым можно обратиться и доверять тому, что они говорят, следовать их плану лечения. Вот совсем недавно прочитала про очередное увольнение минского врача реаниматолога. Вот спрашивается и зачем? Врач-то в любом случае найдет себе работу, но только он будет лечить не белорусских детей, а польских, литовских, немецких. Грустно это все.

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