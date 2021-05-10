закрыть
10 мая 2021, понедельник, 13:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Землю накроет продолжительная магнитная буря

  • 10.05.2021, 10:27
  • 4,216
Землю накроет продолжительная магнитная буря

«Штормить» будет шесть дней.

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Считается, что магнитные бури воздействуют на сосуды и наше самочувствие. Больше всего их влиянию подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины, пишет «Униан».

Когда ожидаются магнитные бури

Магнитная буря продлится 6 дней - со среды 12 мая до понедельника 17 мая. Затем повышенная солнечная активность также ожидается 20 мая. Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут несильными. А вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за прошедший период 2021 года. Метеочувствительным людям следует соблюдать осторожность в эти дни.

Влияние бурь на здоровье

В период солнечной активности могут возникать следующие симптомы:

- головная боль и головокружение;

- боль в спине и суставах;

- скачки артериального давления;

- обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний;

- повышенная раздражительность;

- сонливость или бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, за несколько дней до опасного периода следует перейти на здоровый образ жизни. Придерживайтесь следующих правил, чтобы улучшить самочувствие:

- Принимайте контрастный душ.

- Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетических напитков. Пейте больше травяного чая.

- Проводите больше времени на свежем воздухе, займитесь гимнастикой.

- Постарайтесь не нервничать.

- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок