Землю накроет продолжительная магнитная буря
- 10.05.2021, 10:27
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«Штормить» будет шесть дней.
Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Считается, что магнитные бури воздействуют на сосуды и наше самочувствие. Больше всего их влиянию подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины, пишет «Униан».
Когда ожидаются магнитные бури
Магнитная буря продлится 6 дней - со среды 12 мая до понедельника 17 мая. Затем повышенная солнечная активность также ожидается 20 мая. Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут несильными. А вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за прошедший период 2021 года. Метеочувствительным людям следует соблюдать осторожность в эти дни.
Влияние бурь на здоровье
В период солнечной активности могут возникать следующие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- боль в спине и суставах;
- скачки артериального давления;
- обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний;
- повышенная раздражительность;
- сонливость или бессоница.
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, за несколько дней до опасного периода следует перейти на здоровый образ жизни. Придерживайтесь следующих правил, чтобы улучшить самочувствие:
- Принимайте контрастный душ.
- Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетических напитков. Пейте больше травяного чая.
- Проводите больше времени на свежем воздухе, займитесь гимнастикой.
- Постарайтесь не нервничать.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.