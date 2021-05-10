Землю накроет продолжительная магнитная буря 10.05.2021, 10:27

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«Штормить» будет шесть дней.

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Считается, что магнитные бури воздействуют на сосуды и наше самочувствие. Больше всего их влиянию подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины, пишет «Униан».

Когда ожидаются магнитные бури

Магнитная буря продлится 6 дней - со среды 12 мая до понедельника 17 мая. Затем повышенная солнечная активность также ожидается 20 мая. Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут несильными. А вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за прошедший период 2021 года. Метеочувствительным людям следует соблюдать осторожность в эти дни.

Влияние бурь на здоровье

В период солнечной активности могут возникать следующие симптомы:

- головная боль и головокружение;

- боль в спине и суставах;

- скачки артериального давления;

- обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний;

- повышенная раздражительность;

- сонливость или бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, за несколько дней до опасного периода следует перейти на здоровый образ жизни. Придерживайтесь следующих правил, чтобы улучшить самочувствие:

- Принимайте контрастный душ.

- Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетических напитков. Пейте больше травяного чая.

- Проводите больше времени на свежем воздухе, займитесь гимнастикой.

- Постарайтесь не нервничать.

- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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