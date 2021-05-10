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Видеохит: Енот и собака устроили дома «бои» MMA

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  • 10.05.2021, 10:48
  • 1,998
Видеохит: Енот и собака устроили дома «бои» MMA

Спарринги могут длиться часами.

Домашний енот по кличке Роджер из штата Айова обожает устраивать спарринги со своим лучшим другом — псом. Они могут часами валяться по полу в попытках побороть друг друга. Явного победителя в этих схватках нет: выигрывает то один, то другой, пишет «Медуза».

Хозяйка Роджера приютила енота и его брата, когда им было всего два дня — их маму убили, и детеныши остались одни. По словам владелицы, Роджер — «коротышка». Улица его пугает, поэтому он целыми днями сидит дома. Енот часто играет с псом, потому что тот одного размера с ним (плюс давно заслужил его доверие).

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